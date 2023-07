Oroscopo di oggi 15 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 15 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 15 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il vostro sabato sarà all’insegna del divertimento e del relax. Se poi avete la fortuna di poter partire per il weekend, ancora meglio! In situazioni piacevoli ed entusiasmanti, andare d’accordo è facile come bere un bicchier d’acqua.

Toro. 21/4 – 20/5

I buoni rapporti tra il Sole e Urano potrebbero aiutarvi a guadagnare velocemente, quanto basta per la crociera spettacolare che sognavate. Le vostre parole non danno adito a dubbi. Forse è per questo che tutti vi vogliono nella loro squadra.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Occhio agli inganni della quadratura lunare con Nettuno. Qualcuno cerca di depistarvi o di rallentarvi? Non ascoltate le sirene di Ulisse. Il sestile Luna-Venere si rivela un balsamo risanatore. Quanta consolazione nei rapporti profondi!

Cancro. 22/6 – 22/7

Ottima la capacità di organizzare tutto in ogni minimo dettaglio, per merito del sestile solare con Urano. Il capo vi ringrazierà per quanto svolto. Avete una festa da preparare: intanto cominciate con gli inviti e ordinate l’immancabile torta.

Leone. 23/7 – 23/8

L’armonia lunare con Venere viene a lenire le vostre intime sofferenze. Se in passato siete stati feriti da qualcuno, ora riuscirete a perdonarlo. Per i single, la possibilità di incontrare la persona giusta diventa più concreta. Aprite bene gli occhi!

Vergine. 24/8 – 22/9

Ancora per oggi la Luna vi tartassa. Forse qualcuno cerca semplicemente di tirar fuori il meglio da voi. Non lasciatevi irretire dai dubbi. Prima di potervi godere il meritato relax, ci sono commissioni da sbrigare. Se ormai avete assentito...

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ce la farete ad afferrare il bandolo della matassa. Tutto si chiarifica e non avrete dubbi sul da farsi. Prima di agire val bene la pena essere. Grazie all’appoggio lunare, potrete dare un prezioso contributo. Riceverete dei caldi apprezzamenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Cercate di far caso ai particolari che a volte fanno la differenza. Alcuni segni sono visibili, solo se state guardando e non solo... vedendo. Di fronte a uno sconosciuto, all’inizio mantenete una certa distanza, ma poi vi lasciate coinvolgere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il vento non è forse a vostro favore, ma non ve ne preoccupate più di tanto. Mettete sul piatto della bilancia sia le cose positive che negative. Non giudicate l’altro per un lieve ritardo. Fate pace uscendo a fare compere approfittando dei saldi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli altri pretendono che siate un po’ più flessibili? Forse non è proprio nella vostra natura, ma tanto vale provare prima di dire di no. Se avete in mente uno scopo concreto e meno fumoso, sarà più facile. Di certo occorre equilibrio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le vostre richieste potrebbero anche essere prese in considerazione dal vostro superiore. Intanto vi godete il relax del fine settimana. Non reclamate a gran voce ciò che vi aspetta. Vi verrà consegnato quanto prima forse inaspettatamente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vorreste evadere un po’ dalla realtà, perché magari poco consona al vostro modo di vedere le cose. Attenti alla dissonanza Luna-Nettuno. Non tutto è come sembra. “L’abito non fa il monaco”, alcune circostanze si possono rivelare diverse.