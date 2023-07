Oroscopo di oggi 17 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Se la tensione si fa palpabile, il primo istinto sarebbe quello di andarsene. Ma non è meglio affrontare lo scoglio una volta per tutte? Ciò che volete evitare oggi tornerà magari ingigantito più tardi. Un po’ di coraggio e... restate.

Toro. 21/4 – 20/5

La fantasia del sestile lunare con Urano è un’ottima arma a disposizione. Ma la dissonanza Mercurio-Giove vi invita alla meditazione. Con calma... Cercate di non avere reazioni eccessive. In ufficio è difficile mettervi d’accordo su alcuni dettagli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non recepite alcuni stimoli come qualcuno vorrebbe, forse perché voi avete la testa girata da tutt’altra parte e poco vi interessate del resto. Una frecciatina poco simpatica e vi viene voglia di rispondere a tono, ma a che pro? Non reagite!

Cancro. 22/6 – 22/7

La congiunzione del Sole con la Luna richiede uno sforzo aggiuntivo, ma il suo sestile con Urano vi dona l’energia giusta per affrontare tutto. Sapete che non tutto il male vien per nuocere. Alla luce del sole alcuni dubbi si disciolgono.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete confusi da una situazione spinosa, per via dei rapporti poco amichevoli tra Mercurio e Giove. Ora vi toccherà passare a una alternativa. Se aveste pronto un piano di riserva, forse non vi ritrovereste come pesci fuor d’acqua. Pensateci!

Vergine. 24/8 – 22/9

Seguite il cuore e il sentimento che provate, e non prenderete un abbaglio. Con la Bianca Signora in Cancro, quante emozioni da vivere intensamente. Potreste rifiutare una proposta di lavoro. Alla fine non conta solo il guadagno, ma anche la motivazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Finché le carte in tavola non vi sembrano chiare, evitate di prendere una decisione. La quadratura lunare non vi permette di fare sconti. Occhio alle possibili frodi che si nascondono dietro alcune pubblicità. “Non è tutto oro quel che luccica.”

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potreste essere più incisivi e guadagnarvi così la stima di alcune persone. Se dovete affrontare a breve un test, allora sotto con lo studio! Non rivangate esperienze negative passate. Guardate al futuro con occhi nuovi, senza pensieri.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non rimanete ancorati a ciò che sapete. Le esperienze modellano il modo di pensare, ma voi potete apprezzare meglio anche qualcosa di nuovo. Se vi mancano spunti, utilizzate in modo creativo i media. Seguite per esempio un interessante tutorial.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Accompagnate il partner nel fare compere, anche se aveste desiderato fare tutt’altro. D’altronde anche voi potreste approfittarne un po’! In un piccolo contrasto non ci saranno né vincitori né vinti. Sappiate accettare un bel pareggio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio l’unione piuttosto che la divisione. “L’unione fa la forza”, e in un momento critico potreste aver bisogno dell’appoggio degli altri. Non ascoltate l’orgoglio che vi vorrebbe gli unici artefici del vostro destino. Legami da riscoprire.

Pesci. 20/2 – 20/3

La creatività e l’ambizione sono amplificate ancora dalla Luna. Perciò non vi tirate indietro di fronte a un incarico che vi viene offerto. Il divertimento e l’impegno possono anche andare d’accordo. E lavorare non sarà affatto un peso.