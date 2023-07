Oroscopo di oggi 1 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 1 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 1 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata che scorre via tranquilla. Date ascolto al vostro bisogno di svago e di riposo, specialmente se riuscite a godervela in compagnia. Il senso pratico è eccezionale e vi permette di agire con tempismo: gli obiettivi sono a portata di mano.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie al corteggiamento tra Marte e Giove, la vita professionale è in netta ripresa: piegherete le resistenze di chi da tempo vi ignorava. Mettendo in ordine i vostri pensieri, saprete rispondere puntualmente a qualsiasi tipo di imprevisto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con il trigono lunare, la passione torna immediatamente a infiammarsi, per il lavoro, per un hobby o per qualche nuova conoscenza. Finanze che migliorano giorno per giorno: in arrivo un lascito o la riscossione di un vecchio debito.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un caro amico giunge in soccorso, e vi fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali, scoprendo percorsi inusuali. Tenete a bada le tensioni che si respirano in casa, usando un po’ di razionalità e anche tanta tenerezza.

Leone. 23/7 – 23/8

La famiglia è il vostro cruccio, un mix di dubbi fra ambizioni personali e necessità di chi vi è accanto: occorre arrivare a una mediazione. Lasciate i turbamenti emotivi fuori della porta, ché non vadano a intaccare la vostra innata solarità.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’alleanza Marte-Giove vi aiuta a recuperare il buonumore: vi alzate dal letto carichi e propositivi. Incontri proficui per la carriera e gli studi. L’amore somiglia sempre più ai sogni da bambini, ma tenete gli occhi aperti e non date nulla per scontato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Bianca Signora spinge forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza: c’è spazio per esplorare nuovi territori nella sfera professionale. Concentratevi sui vostri progetti tout court, ma senza dimenticare un pizzico di leggerezza in libertà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avreste bisogno di energia positiva per rispondere agli influssi della Luna in Acquario, ma chi avete vicino non riesce a proteggervi a dovere. Sareste pronti a misurarvi con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi e abitudini.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi, con la Luna che vi supporta è fin troppo facile concludere gli impegni nei tempi stabiliti e portare a termine i compiti che vi hanno assegnato. Con gli affetti non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare: un po’ confusione è normale. Occhio alle spese!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Aprire il cuore a un amico vi farà bene: troverete in lui incoraggiamento e fiducia. Scaricarvi dalle tensioni vi darà grande giovamento. Disponete oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi: l’ideale per confrontarvi con chi amate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non è il caso, né di farvi saltare i nervi né di reagire con troppa rabbia: se i risultati non sono conformi alle attese, correggete il tiro e riprovate. Difficile conciliare la vita professionale e quella familiare: ci si può riuscire solo con tanto impegno.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata inizia bene, con dinamismo e volontà, poi però l’umore cambia e rischiate di farvi risucchiare in una mesta spirale di noia e sbadigli. Vi sentite al sicuro, e questo vi fa stare bene: è il calore dei familiari, degli affetti, a coccolarvi.