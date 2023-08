Oroscopo di oggi 7 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 7 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 7 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

La navigazione placida dei giorni scorsi è interrotta bruscamente da un imprevisto piuttosto spinoso, che però si dissolverà in poche ore. Tempo di vacanze e quindi non di investimenti, ma tenere la mente aperta e propositiva vi fa sentire vivi.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna nel segno si fa accompagnare da Saturno nei Pesci: tentazioni trasgressive e qualche concessione. Oggi avete voglia di stare bene. I sospetti sulla condotta del partner si diradano come nuvole al vento. Torna a splendere un bel sole.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una coppia di amici si rivela una fonte di sorprese. Passate un lunedì spensierato anche se, a un certo punto, avrete voglia di riposo. Da un discorso nato quasi per caso, ricevete inaspettati suggerimenti da far fruttare quanto prima.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’ingresso della Bianca Signora in Toro potrà donarvi un po’ di stabilità interiore, e smussare i saliscendi dell’umore di cui spesso siete in balia. Lavorate sulla consapevolezza, affinché ogni obiettivo raggiunto sia vissuto davvero come un successo.

Leone. 23/7 – 23/8

Dentro al frullatore della quadratura lunare, vengono a galla pensieri che ancora bruciano e di cui occorre fare al più presto piazza pulita. L’irruenza è un vostro difetto. In certe occasioni dovete forzarvi, impedendovi di perdere la calma.

Vergine. 24/8 – 22/9

È una giornata positiva: il transito della Luna nel Toro apre a prospettive vincenti. Leggerezza d’animo e concretezza nelle nuove iniziative. Collezionate situazioni piacevoli e attestati di stima. La svolta che aspettate da tempo è nell’aria.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la giornata vi offre spazi per ricaricarvi. Potete occuparvi di progetti futuri e pianificarne le mosse. Anche se a volte la paura di non farcela vi assale, oggi siete pervasi da buona volontà ed energia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Toro vi dà qualche grattacapo, tant’è che carburate ben poco. Pazienza, è agosto, c’è aria di ferie, ripartirete più forti domani. Il periodo potrebbe riservare anche qualche risvolto positivo, che non vi aspettavate. Mai disperare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non è il momento di attendervi grosse soddisfazioni dal lavoro: tutto è immerso in una sorta di stasi, che non dipende nemmeno troppo da voi. Invitate a cena gli amici: sarà l’occasione per ricucire uno strappo o chiarire una vecchia storia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ci sono in gioco forze eccellenti, capeggiate dalla Luna, che però devono essere guidate, affinché portino vantaggi concreti: serve più chiarezza. Aprite gli occhi e inaugurate il lunedì con un sorriso: chi vi è accanto ricambierà con piacere.

Acquario. 21/1 – 19/2

La quadratura lunare rende ogni crinale più scosceso: avanzate con attenzione, perché sarà molto difficile rimediare a un eventuale passo falso. Vivete e lasciate vivere, non accanitevi contro le abitudini altrui, per quanto vi sembrino bizzarre.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la freccia dell’umore che tende verso l’alto, ma un’energia non ancora al top, abbandonate amici e parenti, e godetevi l’atmosfera casalinga. Rallentate dolcemente, se è necessario, evitando di frenare bruscamente a un metro dal precipizio.