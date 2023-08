Oroscopo di oggi 9 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 9 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 9 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Per quanto riguarda professione e investimenti, potete stare rilassati, mentre qualche altro settore potrebbe essere messo un po’ in allarme. Difendete la vostra privacy dalle incursioni esterne e non permettete che qualcuno ci metta il naso.

Toro. 21/4 – 20/5

Una ferita brucia ancora, ma la compagnia degli amici aiuta a rimarginarla. Coltivate la fiducia e vivete con consapevolezza ciò che accade. Un terremoto scuote la sfera sentimentale, con la quadratura della Luna a Venere. Bocca chiusa!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nonostante non ci siano motivi gravi per questa diffidenza che vi pervade, la tentazione di guardarvi costantemente le spalle è più forte di voi. Dispetti subiti e dispetti fatti si pareggiano: almeno per tale aspetto state tranquilli, i conti tornano.

Cancro. 22/6 – 22/7

Senso pratico e serenità interiore farebbero da solide fondamenta, se vi trovaste ad affrontare scelte importanti nell’ambito professionale. L’idea di uscire vi stuzzica. In compagnia si possono fare cose migliori che stando a casa da soli.

Leone. 23/7 – 23/8

Tutte le vostre energie sono concentrate sulla carriera, mentre in fatto di emotività e di coccole, il partner ha ragioni fondate per lamentarsi. Ogni scusa sarà buona per scontrarsi: abbandonante le prese di posizione e cercate un punto d’incontro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un bel trigono lunare a vostro favore: una breve crisi si ricompone prontamente, grazie a teneri gesti d’amore che sfociano in forti emozioni. Giornata all’insegna del moderato successo: lavoro e finanze vi donano appagamento e buonumore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I colpi di testa sono attutiti da qualcuno che vi conosce molto bene. Ascoltate il vostro corpo, potrete scoprire in voi risorse sconosciute. Molte cose stanno cambiando. Importante frenare l’impulso e avere una visione concreta della situazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’opposizione lunare vi stende già al risveglio, ma con il vostro spirito battagliero, in men che non si dica sarete di nuovo in piedi. Contrattempi in fatto di rimborsi o crediti da riscuotere. In amore siete meno coinvolgenti del solito.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per merito della disponibilità mostratavi da un parente o un amico, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili. Mantenete la calma! La vostra resistenza alle novità vi rende timorosi di fronte a ogni cambiamento che la vita vi propone.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli impegni da sbrigare sono troppi, la voglia non infinita, ringraziate quindi la ferrea organizzazione, se riuscirete a portare a casa dei risultati. Gli affari vanno nella giusta direzione, se saprete gestirli. Ragionamenti su studi e imprese future.

Acquario. 21/1 – 19/2

Di fronte a una difficoltà imprevista, la lucidità vacilla: un sasso diventa una montagna, e qualcuno vi rimprovera per l’eccessiva esitazione. Luna ancora per poco di traverso: non mancano i pretesti per litigare, anche su questioni ormai sepolte.

Pesci. 20/2 – 20/3

La determinazione è benzina per la vostra vittoria. Massimo profitto nelle attività che vi stanno a cuore, e affari d’oro che prendono forma. La Luna e Nettuno sottolineano i vostri talenti naturali: spargete empatia nel mondo che vi circonda.