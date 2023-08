Oroscopo di oggi 15 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 15 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 15 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Se volete stare più tranquilli, prendete le distanze da situazioni che potrebbero rubarvi energie preziose, senza offrirvi niente in cambio. Quando le opinioni sono contrastanti, a fare da giudici sono i risultati che indicano chi ha ragione.

Toro. 21/4 – 20/5

Vi sentite smarriti senza uno scambio costante di emozioni e coccole, anche se poi, quando siete in coppia, lanciate segnali d’insofferenza. Riassumendo il controllo della vostra interiorità, avanzate con passo sicuro in società e tra gli amici.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sarà una festività da godervi appieno, grazie al sestile della Luna: spargete energia tutt’intorno, siete carismatici e attirate consensi. Occasioni di divertimento per corpo e spirito superiori alle aspettative, per merito di un cielo benevolo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Anche i guerrieri riposano, specialmente a Ferragosto. Il vostro non è un dolce far niente, in realtà, dato che la mente resta sempre in allerta. Spendere tanto per dimostrarvi generosi è un gesto gradito, ma andateci piano, siate coscienziosi.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è facile oggi con la quadratura lunare a Giove. Partner e famiglia sono alleati indispensabili per uscire dalle sabbie mobili dell’umore. Se avete i nervi a fior di pelle, ritagliatevi qualche momento di solitudine per chiarirvi bene le idee.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un breve viaggio o una gita di un giorno si trasformano in una manna per il cuore: un vecchio amico da poco ritrovato diventa un dolce pensiero. Giornata fatta per il divertimento e l’allegria: vi aiuterà a rinsaldare un rapporto e rappacificarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se siete alla ricerca di una storia, troverete ciò che desiderate: vagliate presto, se si tratti di una relazione valida o soltanto di un fuoco di paglia. Sentirsi insicuri e vulnerabili è umano, non c’è motivo di nascondere agli altri le vostre fragilità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna gioca contro di voi, rubandovi la determinazione e quel senso di positività con cui solitamente affrontate la quotidianità: tenete duro! La gelosia del partner è stuzzicata dai tanti spazi liberi, rigorosamente top secret, che vi prendete.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Buone opportunità alla porta, con la Bianca Signora in Leone: serviranno risposte precise e immediate, che apriranno le strade del successo personale. Giocate in attacco, affrontando di petto le situazioni, anche se dovessero portare a una rivoluzione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mai dire mai per i single: in questo martedì di festa si prospettano incontri che, se coltivati a dovere, possono diventare qualcosa d’importante. Mettete a fuoco gli obiettivi e tenete presente la realtà: investire il giusto per non rischiare troppo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Bersagliati dalla Luna e da Venere in Leone, la coppia potrebbe incorrere in incomprensioni: colpa degli sbalzi d’umore, che dovreste imparare a controllare. Ferragosto dispettoso. Occorre serbare sempre nella mente quale sono gli affetti veri e guardare oltre.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in riposo non riuscirà a darvi sostegno nella realizzazione di un sogno: l’entusiasmo e la vitalità non mancano, ma non bastano. Nel lavoro sprizzate positività, recuperate sicurezza in voi stessi e risalite rapidamente la china.