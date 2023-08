Oroscopo di oggi 18 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 18 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 18 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

L’opposizione ostinata di un parente riguardo una questione di eredità è l’occasione per mettere alla prova la vostra pazienza e il self-control. Focalizzate l’attenzione sulla linea del traguardo, e prendete le decisioni prontamente, senza rinviare.

Toro. 21/4 – 20/5

Se c’è una matassa da sbrogliare, la Luna in Vergine sarà il miglior viatico che riusciate a immaginare. Una voce dentro, Giove e Urano vi guideranno. I piccoli malesseri hanno spesso una base psicosomatica: ora che lo sapete, fateli sparire velocemente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata ideale per una gita: il contatto con la natura, uno sport all’aria aperta o una bella nuotata vi faranno sentire vivi e in forma. Ottime notizie per chi è in cerca di contatti e di contratti: si avvicina un colloquio, un’opportunità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dovrete fronteggiare qualche imprevisto, adattandovi prontamente alle nuove esigenze del vostro ambiente: servirà essere flessibili e creativi. Al di là delle previsioni, spesso troppo pessimistiche, di fronte a un problema trovate comprensione.

Leone. 23/7 – 23/8

L’umore somiglia al ponte di una nave con le sue oscillazioni? La colpa non è degli altri, anche se vi piacerebbe scaricarvi la coscienza. Con efficienza e rapidità, metterete impegno nel sistemare, razionalizzare e fare spazio per il futuro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Rampanti negli affari, spadroneggiate in quelle attività dove è richiesta affidabilità. Il successo per voi non è solo un fattore economico. La Luna e i suoi aspetti dorati vi offrono l’opportunità di agire senza correre rischi. Approfittatene!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le nuove circostanze che avete trovato al rientro dalle vacanze sono uno stimolo per mettere alla prova una modalità d’azione meno prudente. Aiutatevi, ascoltando i segnali che vengono dal corpo: non sovraccaricatevi di pesi, usate la testa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete regalato soldi per far bella figura, dilapidando un bel gruzzoletto: imparate che la beneficenza si fa senza aspettarsi nulla in cambio. Può essere arrivato il momento per risolvere un’annosa questione, e tirarne fuori dei bei risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’improvvisa sparizione del senso pratico vi rende distratti e poco produttivi. A poco serve l’inventiva, se non riuscite a darle concretezza. Cercate conferme nell’ambiente professionale, ma il successo si costruisce in silenzio e con pazienza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con il bacio della Luna in Vergine, avrete dimestichezza con qualsiasi mansione vi venga assegnata. Non manca la fortuna, al gioco e in amore. Preparatevi a prendere decisioni: se vi viene richiesto, è perché evidentemente si fidano di voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nonostante il periodo, la carriera chiama: se vorrete dedicarvici, avrete in cambio soddisfazioni che calmeranno ogni tipo di frustrazione. Dopo le preoccupazioni, arriva una schiarita: comunicare oggi sarà come bere un bicchier d’acqua.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nuove iniziative aspettano solo il varo ufficiale, ma voi non rilassatevi e continuate a controllarne ogni dettaglio per evitare figuracce. Risentite delle malinconie del partner: sono segnali che vi manda per invitarvi a rompere la routine.