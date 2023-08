Oroscopo di oggi 20 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 20 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

La vostra storia d’amore si barcamena tra altri e bassi: oggi, con la Luna in Bilancia, i pensieri imboccano una strada piena di insidie. Tensioni che si generano al semplice contatto. Segno che state pretendendo troppo da voi e dagli altri.

Toro. 21/4 – 20/5

Una domenica d’agosto è il set giusto per mettere in scena un’atmosfera piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi vi interessa crea un circolo virtuoso di sguardi fiammeggianti e ammiccamenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l’arrivo della Bianca Signora in Bilancia: ritrovato il vostro consueto entusiasmo, tornate a far festa. Oggi non è il caso di cercare il pelo nell’uovo: se qualcuno vi contesta e non vi apprezza, passate oltre.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna stregata in Bilancia, una minaccia per la vostra tranquillità. Se una relazione amorosa sta attendendo una decisione, forse è meglio rimandare. Domenica delicata, da gestire evitando di strafare: meglio tenere un comportamento modesto, dimesso.

Leone. 23/7 – 23/8

La voglia di fare non è molta. Questo weekend ve lo vivete così: scoprirete che è bello starsene senza programmi, progetti, né orari precisi. La situazione sta maturando ora dopo ora, ma non è ancora giunto il momento di tirare le somme.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fra gli annunci di oggi, trovate ciò che vi serve: amore, amicizia, acquisti. Prendete una persona fidata e trascinatela con voi, sarà divertente. L’ironia vi salverà da una gaffe: poi, in silenzio, vi rimprovererete per quella lingua così lunga.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Bianca Signora nel vostro cielo consiglia di accettare serenamente un confronto. Irrigidirvi sulle vostre opinioni, per quanto ponderate, non vi fa onore. Il settore più in luce è quello affettivo, dove le “trattative” sono in corso e promettono molto bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giornata in cui dovrete assumere un atteggiamento dinamico e stare pronti a tutto, persino a una partenza improvvisa verso una meta sconosciuta. È tempo di osare, di farvi avanti in amore o sul lavoro: serve a far capire che ci siete anche voi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Rabbonite l’orgoglio e la permalosità, oggi che la Luna torna al vostro fianco: se guarderete le cose con lucidità, saprete pure controllarle. Al temporaneo calo dei giorni passati, si sostituisce una rinnovata costanza, con cui recuperare terreno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna capricciosa in Bilancia. La settimana si avvia a conclusione in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo: ponete rimedio! Una cena romantica non dà gli effetti sperati: per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche contrasto per questioni relative alle spese non riuscirà a intaccare il buonumore che vi accompagna, per merito del trigono lunare. Un invito a un’escursione in montagna vi spiazza, ma pensandoci bene non avete motivo di rifiutare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Domenica tranquilla, all’insegna del sorriso spensierato: con la giusta compagnia, siete in grado di fare il giro del mondo senza stancarvi mai. Affabili e vitali, rappresentate una sicurezza per coloro che vi amano: non deludeteli, siate voi stessi.