Oroscopo di oggi 25 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 25 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 25 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Procedete sulla via tracciata con calma e senza deviazioni: il trigono lunare vi permette di spianare ogni difficoltà che vi si dovesse presentare. L’ambizione ce l’avete nel DNA. È ora di mettere da parte l’incertezza e di puntare dritti alla meta.

Toro. 21/4 – 20/5

Se la routine domestica è appesantita da una strana confusione, è il momento di disciplinare pensieri e spazi, gettando via ciò che non vi serve più. In primo piano c’è il settore professionale: il ritorno al tran tran quotidiano ha tolto energie a tutto il resto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Bianca Signora in Sagittario agisce come gas nervino su di voi: la tossicità può essere ridotta con i giusti antidoti, ovvero fiducia e concentrazione. Pensare a una persona non fa sì che il telefono squilli da solo: se ci tenete, fate voi il primo passo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una rinnovata concretezza vi accompagna verso un venerdì dai tratti positivi e piacevoli: gli impegni sono poco onerosi e offrono ricompense. Le emozioni arricchiscono sempre il quotidiano, basta capire che c’è del buono anche nelle più piccole.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna e Venere creano con il vostro cielo un triangolo entusiasmante che vi rende protagonisti. Le delusioni passate non sono più una zavorra. L’atmosfera si preannuncia calda: il pianeta dell’amore vi appoggia, e accende cuore e desiderio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Tutto può essere trasformato, se non è all’altezza delle aspettative. Non date retta a chi vi dice che non c’è tempo o che è fatica sprecata. L’umore è un’altalena che oscilla e fa girare la testa. Piccole grane quotidiane che innervosiscono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avete pianificato tutto con largo anticipo per non essere colti alla sprovvista e fare bella figura. Un ultimo controllo prima di dare il via. Con la testa fra le nuvole è facile commettere qualche errore, ma l’amore riempie i vostri pensieri...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il successo è alla vostra portata, se saprete essere convincenti e concreti. Fate attenzione alle truffe, se siete impegnati in compravendite e affari. Un recente viaggio con le sue belle esperienze diventa ora un pretesto per parlare e confrontarsi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le faccende di cuore vi impegneranno più del solito: non è una minaccia, ma una benedizione. Con il trigono lunare a Venere, non riuscirete a pensare ad altro! I piccoli difetti degli altri non vi scuotono: accettate che ognuno abbia il proprio modo di essere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Approfittate della giornata per sistemare i vostri spazi: in solaio o in cantina, potreste trovare qualcosa che favorirà una dolce nostalgia. Clima sereno, se vi atterrete alle regole della semplicità, in casa come a tavola. Niente eccezioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Certe volte pare che chi vi dà ordini ci goda ad essere incoerente, potrebbe essere però che ci siano ragioni e dati che voi non conoscete. Compiti condotti a termine senza fatica, ma anche con poco piacere. Non importa: godetevi i risultati!

Pesci. 20/2 – 20/3

Venerdì produttivo, che finisce con un po’ di fisiologica stanchezza in serata. Con buona pace della notte d’estate, andrete a letto presto. La sfera professionale si imbatte in uno stop inatteso, ma da cui può scaturire una proficua revisione.