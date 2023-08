Oroscopo di oggi 29 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 29 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 29 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Potreste sentirvi un po’ sotto pressione, tuttavia non abbiate paura di affrontare le sfide che vi si dovessero presentare: siete forti e coraggiosi. Mantenete la vostra determinazione, e avrete successo garantito in ogni avventura che affronterete.

Toro. 21/4 – 20/5

Se vi sentite bloccati, la responsabilità è della Luna in Acquario quadrata a Giove. Non frenatevi di fronte a nuove possibilità, aree diverse d’azione. Potrebbe esserci un’occasione d’oro di lavoro o d’affari che porterà dei benefici nel lungo termine.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Oggi potrebbe essere un giorno molto positivo, grazie al favore della Bianca Signora. Siete pieni di energia e pronti a prendere di petto ogni questione. Sfruttate l’influsso positivo degli astri per concentrarvi sui vostri obiettivi e raggiungerli in fretta.

Cancro. 22/6 – 22/7

In certi momenti siete prede dell’emotività, tuttavia dovreste provare ad affrontare questi sentimenti in modo positivo e con fiducia in voi stessi. Parlate con le persone a cui volete bene o fatevi supportare da un professionista, se fosse necessario.

Leone. 23/7 – 23/8

La stanchezza è nel menu del giorno, con l’opposizione lunare: prendetevi una pausa per godervi quello che vi rende più felici, e ricaricatevi. Ricordate che gli ostacoli possono essere superati con la giusta attitudine mentale, anche i più grandi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Potreste incocciare in qualche situazione impegnativa, ma scoraggiarvi non serve a nulla. Ve la caverete con la vostra organizzazione mentale. Mettete a fuoco i vostri obiettivi, e non lasciate che le distrazioni vi distolgano dalla strada indicata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ringraziate la Luna in Acquario! Pieni di creatività, sfruttate le intuizioni per inseguire opportunità professionali e consolidare i contatti. Nel prendere una decisione che riguarda il cuore, valutate tutte le opzioni e seguite la voce interiore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

I problemi di oggi sembrano montagne. A una cena con amici o parenti cercate di mantenere la serenità. Fare scenate non porta a nulla di buono. Approfittate della vostra intelligenza e della vostra forza interiore per mettere al sicuro i risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La frustrazione per un progetto che non sta procedendo come previsto si fa sentire, ma per fortuna avete quell’amico che sa risollevarvi il morale. Scegliete la via semplice: non abbiate paura di chiedere consigli alle persone esperte in materia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il vostro lavoro richiede un investimento in termini di fatica e di sentimenti, ma gli sforzi saranno ampiamente ricompensati a stretto giro. Un elogio fatto da un personaggio che stimate vi farà sentire molto soddisfatti, e pronti a ripartire.

Acquario. 21/1 – 19/2

Stretta in un cul-de-sac da Venere e Giove ostili, oggi la Luna vi convoca a una riunione familiare per chiarire subito da che parte state. Ascoltate le parti in causa, poi ritagliatevi un vostro spazio per formulare un giudizio con lucidità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un secondo di smarrimento: una notizia sui social, un messaggio in chat o una telefonata inaspettata potrebbero scatenare una bella confusione. Se necessario, chiedete aiuto a qualcuno di fiducia e dedicate il tempo che occorre a ricalibrarvi.