Oroscopo di oggi 4 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 4 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Perfetto il transito della Luna in Leone, per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che assecondano le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, praticare sport, divertirvi e mettere alla porta i grattacapi.

Toro. 21/4 – 20/5

L’opposizione di Mercurio a Urano vi mette in guardia dalle prese di posizione su faccende di poco conto che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Procederete a sbalzi, fra momenti di grande agitazione alternati ad altri di calma piatta. Equilibrio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia, non mancheranno le occasioni per brillare e per imporvi all’attenzione altrui. Nella professione, per trattare una questione piuttosto delicata, chiedete consiglio a una persona esperta.

Cancro. 22/6 – 22/7

Apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate. Momento giusto per fare la pace. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna splende nel vostro segno conferendovi coraggio e fierezza. Le doti migliori per trasformare i possibili ostacoli in nuove opportunità. Carisma e simpatia, il segreto per essere notati. Con naturalezza, senza forzature calamiterete l’attenzione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire saprete trarre vantaggio. L’intuito vi sostiene... Guardate lontano e non perdetevi nei piccoli fastidi quotidiani e in fantasie del tutto inconcludenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie alla Luna favorevole, riacquistate equilibrio e socievolezza. Una festa o un evento mondano saranno occasioni per nuove conoscenze. Allentate un po’ i cordoni della borsa e concedetevi una spesa voluttuaria, ma senza sentirvi in colpa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mantenete la calma oggi che Mercurio centra in pieno Urano, esponendovi a contrattempi e imprevisti soprattutto nei viaggi e negli spostamenti. In caso di nervosismo, per non provocare fratture con amici, collaboratori e partner, parlate il meno possibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sabato radioso, con la Luna in Leone che come sempre stravede per voi. Carisma e un’energia di fuoco che realizza nel tempo qualunque obiettivo. La fortuna vi sorride, perché siete i primi a crederci: puntate in alto, riuscirete a concretizzare i sogni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza alla routine, dovuta più che altro alla stanchezza del fine settimana, tutto fila liscio. Possibilità di sfruttare ottime opportunità favorevoli nelle finanze. Questioni di eredità trovano una soluzione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Schierata sul fronte opposto, la Luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto saprete essere convincenti e affidabili. Per catturare l’attenzione di chi vi circonda, non c’è bisogno di fare gli stravaganti, puntate sulla credibilità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sul lavoro procedete con i piedi di piombo, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile causa di un taglio netto, di una trasformazione. Cambio della guardia in amore! Tranquilli, una rottura sgombra il campo a un nuovo felice incontro.