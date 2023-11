Oroscopo di oggi 11 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La forza e l’entusiasmo con cui portate avanti i vostri propositi sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Dinamismo. Desiderio di coccole, ma una sensazione di freddezza vi impedisce di interagire con il partner con spontaneità.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La vostra resistenza ai cambiamenti vi rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Bilancia vi mantiene in quota. Risolvete questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di shopping e di un nuovo look. Ideale per assistere a concerti o tenere commedie teatrali, scambiarvi effusioni con l’amato bene.

Cancro. 22/6 – 22/7

Di fronte a un imprevisto, la lucidità fa cilecca ed esitate una volta di troppo. Tanto che alla fine quello che era un sasso diventa una montagna. Con la “Luna” di traverso, ogni pretesto è buono per litigare, rivangando questioni oramai sepolte.

Leone. 23/7 – 23/8

Il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato vi vale degli ascoltatori più attenti. Quando l’istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione si rivela quella giusta.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda il lavoro e gli affari, potete rilassarvi. Difendete la vostra privacy dalle interferenze esterne e non permettete che qualcuno ci metta il naso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Solitamente siete persone che non amano gli eccessi, ma se come oggi vi stuzzicano da più parti, è naturale mettere a riposo il savoir-faire. Discussioni in famiglia. Ognuno vuole dire la sua, alzando al massimo il volume per essere ascoltato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l’istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi. Mettendo sul piatto della bilancia i torti subiti e i torti fatti, potete dormire sonni tranquilli, i conti tornano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero, se volete ampliare il vostro raggio d’azione. Vivacizzate la routine attingendo alla fantasia e aprendovi con chi amate a interessi, progetti e nuove amicizie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Tutte le vostre energie sono concentrate sulla carriera e sullo sport, ma in fatto di carezze e conferme lasciate il partner a bocca asciutta. Rivalità. Ogni scusa sarà buona per bisticciare, se vi arroccate su prese di posizione gratuitamente bellicose.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il favore della Luna, già dal risveglio tutto fila liscio, gli altri vi sorridono e la vostra immagine allo specchio appare convincente. La vostra positività attira consensi. Serata perfetta per partecipare a ricevimenti, incontri culturali.

Pesci. 20/2 – 20/3

I colpi di testa e le chimere sono mediati da amici disponibili. Dedicandovi all’interiorità, potrete scoprire in voi risorse sconosciute. Molte cose stanno cambiando. È importante non agire d’impulso e avere una visione realistica della situazione.