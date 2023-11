Oroscopo di oggi 17 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Vostro malgrado sarete costretti a fare i conti con le regole a cui, con spirito ribelle, tendete a sfuggire. Giornata contraria alle cause legali. Un incontro sfuma, per mancanza di coesione da parte del gruppo. Evitate oggi di firmare contratti.

Toro. 21/4 – 20/5

Se avete un favore da chiedere al capo o se puntate a un avanzamento, approfittate della Luna in Capricorno. Ne ricaverete i vantaggi desiderati. L’amore è al centro dei vostri pensieri: tenero, dolce, romantico e solido. Un invito da amici lontani.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Buone capacità e un eccellente senso pratico sono in offerta speciale per voi. Ne trarranno vantaggio il lavoro e la gestione del ménage domestico. L’ordine e la concretezza vi consentiranno di realizzare molto e di ricavare del tempo libero in più.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non serve imporsi una sicurezza che non avete, riconoscete le vostre fragilità, persino la necessità di appoggiarvi a chi può darvi un sostegno morale. Interiormente tranquilli, potrete superare turbamenti o eventi destabilizzanti che potrebbero agitarvi.

Leone. 23/7 – 23/8

È necessaria una migliore gestione casalinga: rischiate di essere dispersivi e di stressarvi inutilmente. Non rimandate un colloquio in famiglia. Vita sociale vivace, ma dovreste evitare di mettervi in situazioni complicate e... compromettenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Naturale che vi sentiate in piena forma, con la Luna che dona e riceve aspetti rassicuranti. Intraprendenza, combattività e capacità di giudizio. Tutte le iniziative condotte con competenza e decisione giungeranno in porto, conclusione entusiasmante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La disarmonia della Luna si riflette soprattutto sul lavoro, dove la vostra palese distrazione suscita da parte dei capi rimostranze e lamentele. Difficoltà di comunicazione con l’esterno, blocchi affettivi. La vostra socievolezza segna il passo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Basta l’appoggio di Marte, per imprimere alla Luna la spinta che mancava. Grazie a questo influsso, trovate grinta e motivazione per mettervi in gioco. Avanzare proposte e rivendicare le giuste ricompense oggi potrebbe rivelarsi un gioco da ragazzi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Datevi da fare in campo professionale, perché è arrivato il momento di discutere in termini materiali i giusti meriti, soprattutto per l’impegno dimostrato. Scegliete con cura gli interlocutori e le modalità delle discussioni: niente aggressività né toni pretenziosi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se qualcuno sta cercando in qualche modo di farvi perdere le staffe, non cadete nel suo tranello. Anche se è difficile, mantenete la massima calma! Per poter combattere e mettere alle corde gli avversari, più che di forza, c’è bisogno di strategie ad hoc.

Acquario. 21/1 – 19/2

Unico neo odierno, una lieve mancanza di entusiasmo. Sembrate arresi alla pigrizia, poco stimolati e sostenuti dal ritmo di questo cielo. A frivola allegria, vita mondana e conoscenze che non lasciano traccia, preferite la compagnia di voi stessi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il sestile della Luna si propone di mediare fra i desideri del cuore e i doveri. Affrontate gli impegni con serenità e rassicurate la persona amata. Dopo esservi confidati con un amico fidato, riuscirete a guardare la situazione da un’altra prospettiva.