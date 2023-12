Oroscopo di oggi 17 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La vostra speranza di trascorrere una giornata in santa pace non verrà delusa, a patto però che voi evitiate il caos di un centro commerciale. Siete pronti a fare qualche piccolo sacrificio per il partner o per un familiare? Ne varrà la pena.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se avete acquistato un bellissimo outfit, non è detto che dobbiate rinnovarlo subito. Se siete troppo eleganti, che sguardi di rimprovero! La disarmonia Luna-Urano non vi fa essere coscienti dei momenti in cui magari... esagerate un po’.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La gita fuoriporta che avete organizzato, grazie all’appoggio lunare si rivela molto interessante. E se anche il tempo regge, cos’altro volere? Esaudite qualche piccolo desiderio. D’altronde sono anche le piccole cose che fanno la differenza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete da pensare a parecchi regali, ma siete ancora in tempo. Certo, se per ognuno dovete discutere troppo a lungo, sarà difficile decidervi! Gli argomenti non sono proprio a vostro favore, e allora perché non concedere al partner carta bianca?

Leone. 23/7 – 23/8

Rendete palesi i punti di contrasto con le persone care, e magari sarà anche più facile trovare una soluzione che accontenti un po’ tutti. Il vostro umore non è al massimo, specialmente se dovete fare qualcosa per forza. Non vi va giù!

Vergine. 24/8 – 22/9

Non serve sgobbare troppo, se tutti in casa danno una mano. Coinvolgere anche i più piccoli nelle faccende può diventare un gioco istruttivo. Gli invitati tardano ad arrivare. Invece di andare su tutte le furie, fate una partita a scacchi o a carte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Raggiungerete risultati brillanti, grazie alla luminosa Luna in Acquario. Non pensate però soltanto a voi stessi, ma anche al vostro prossimo. Siete pronti a suonare la fanfara per una meta raggiunta e a dirlo al mondo intero. Un po’ di modestia?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giudizi negativi su una pietanza da voi preparata rischiano di buttarvi giù di morale. Cercate di imparare dai vostri errori e dalle critiche. A causa della quadratura lunare, non tutte le cose di cui venite a conoscenza potrebbero essere vere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I bisticci del Sole con Nettuno limitano il vostro senso pratico, anche se si tratta di routine, ma la sua armonia con la Luna vi fa essere di ottimo umore. Tutto sommato l’atmosfera non è così male, specialmente se potete godere di un’adeguata compagnia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una notte insonne rischia di rovinarvi l’umore? Per fortuna è domenica e potete ritagliarvi momenti di puro relax. Ne avete bisogno. Rimandate ogni pesante discussione a domani. I jingle natalizi vi cullano dolcemente. Buon riposo!

Acquario. 21/1 – 19/2

Vi ribellate a ciò che non considerate giusto, senza però pensare che la giustizia va vista in senso lato. Non tutto può andarvi a genio. L’armonia Sole-Luna vi ispira a chiedere scusa e a fare pace con il partner, se c’è stata un po’ di maretta.

Pesci. 20/2 – 20/3

A causa del Sole in combutta con Nettuno, vorreste evadere dal torpore di un giorno di festa in casa. Eccovi vestirvi di tutto punto, pronti per uscire. State forse dimenticando i bisogni degli altri componenti della famiglia. Se non siete soli, ascoltateli!