Oroscopo di oggi 17 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Il cielo favorisce rapporti interpersonali e iniziative. In appoggio avete Venere, un chiaro invito alla disponibilità, all’amore, alla condivisione. Una giornata in cui il vostro approccio diretto e sincero sarà una risorsa per le conquiste o rappacificarvi.

Toro. 21/4 – 20/5

Sensibilità e gusto estetico non mancano, potete coltivare l’espressione artistica negli ambiti a voi più congeniali: fotografia, pittura, cucito o cucina. Pretendere che l’altro anticipi i vostri desideri è esagerato, specie se voi per primi non avete le idee chiare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In mattinata gironzolate senza concludere molto, ma intanto i motori si scaldano e una volta partiti, tirate dritti fino all’alba. Chi vi ferma più? Quando il cuore è deluso, nulla di meglio che cambiare aria. L’occasione d’oro ve la offre un amico.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Ariete vi mette a confronto con persone differenti da voi per stile di pensiero e modalità di azione. Accoglietele! Sarà un arricchimento. Eventi e progetti subiscono qualche ritardo, piccole grane suscitate proprio dalle persone di cui vi fidate.

Leone. 23/7 – 23/8

Grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le vostre scelte. Siete pieni di voglia di fare e nel lavoro andate fortissimo. Confidate sempre senza timore nel carisma e nelle risorse che avete. Successi, consensi e conquiste.

Vergine. 24/8 – 22/9

La confusione può farvi spendere più del dovuto o mettervi in una situazione delicata: recuperate la vostra assennatezza. Potreste rimpiangerla. Forse a causa di una persistente distrazione, non riuscirete ad assolvere per tempo tutti gli impegni assunti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi sentite sotto esame e che questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il vostro compito con serietà, e non raccogliete provocazioni o critiche. Per ritrovare l’equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l’istinto che vi consiglia la soluzione più saggia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ci sono nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non fatevi prendere dal timore delle novità, non rischiate niente. Ritorni dal passato. Prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siate precipitosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi sì che vi alzate con il piede giusto! È la giornata ideale per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito. Il trigono Luna-Venere accende cuore e sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è il momento di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Tolleranza. Questo è ciò che occorre verso di chi vi ama. Ma “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”...

Acquario. 21/1 – 19/2

Vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma, avete una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Pizza, cinema e pub, con la voglia di fare follie sottobraccio alla vostra ultima conquista amorosa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sensibili e intuitivi non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba. Inizierete a raccogliere i frutti della vostra semina. Attivatevi per ottenere il saldo di un vecchio credito.