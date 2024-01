Oroscopo di oggi 20 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 20 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 20 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento, forza realizzatrice garantiscono risultati incoraggianti in campo lavorativo ed economico. L’energia stagnante si risveglia e potete buttarvi a capofitto in un’impresa avventurosa come piace a voi.

Toro. 21/4 – 20/5

Rientro inatteso all’ovile di un ex dato per disperso e contro ogni previsione, la passione si riaccende. Però tenetelo un po’ sulla corda. L’intervento di un amico che ha a cuore le vostre sorti vi rasserena e assicura un successo tangibile.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una mattinata che non offre grandi slanci o emozioni, ma che in compenso vi permette di analizzare con calma il presente e ciò che sa donare. Muovetevi assecondando i bisogni del corpo. E non sentitevi in colpa, se per stanchezza declinate un invito.