Oroscopo di oggi 5 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Divergenze di opinioni con i collaboratori e con il partner interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando disagio. Ritardi nei viaggi. Contrasti in famiglia. Non potete snobbarli, probabilmente richiedono un’ammissione di responsabilità.

La Luna in Sagittario si rivela un’eccezionale riserva di energia, ottimismo ed entusiasmo. Notizie da amici lontani. Viaggi al riparo da rischi. Buona compagnia, gite sulla neve, uscite in gruppo fanno miracoli per il vostro umore. Pensieri positivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il lavoro consiglia di osare, le idee sono attuabili. Viaggi e public relations sotto l’egida della scorrevolezza. Coltivate l’amor proprio. Il cielo suggerisce di dare ascolto ai consigli di persone esperte, ma di non sottovalutare l’intuito.

Leone. 23/7 – 23/8

Con l’aiuto della Luna in Sagittario, oggi è facile affrontare e superare d’un balzo ogni ostacolo. Una battaglia vinta, un gesto di stima non atteso. Energia e ottimismo scendono in campo per supportarvi, e con simili alleati, il successo è garantito.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’atmosfera non è idilliaca, complice la Luna in Sagittario, ma il cielo non vi abbandona e a darvi manforte avete grinta e determinazione. A parte qualche piccolo screzio in famiglia, procedete spediti: avete tanti progetti e tante frecce al vostro arco.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Lo spirito positivo con cui affrontate la giornata è di per sé garanzia di benessere. Uno stato di grazia che allontana qualsiasi ansia. La Luna in Sagittario imprime uno sprint ai vostri progetti. È il momento di viaggiare, comunicare...