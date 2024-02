Oroscopo di oggi 28 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 28 febbraio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 28 febbraio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata riserva qualche piccolo imprevisto. Il punto fermo sono gli amici che non vi fanno mancare l’appoggio, l’ascolto e la comprensione. Si va dal rischio di un umore scontroso a una vera maratona lavorativa, con tutta la fatica del caso.

Toro. 21/4 – 20/5

Per affari, per cultura, per piacere che sia, un breve viaggio cattura la vostra attenzione. Volontariato, iniziative a favore di persone in difficoltà. Il punto di forza sono le amicizie, le quali stimolano, rassicurano e suggeriscono soluzioni efficaci.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercoledì focalizzato in massima parte sulla carriera e sulle aspirazioni personali. Una buona opportunità per fare il punto della situazione. Il Sole, Mercurio e Saturno vi mettono alla prova per valutare quanto in alto potete arrivare e a che costo.