Oroscopo di oggi 29 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

La Luna non vi è amica, ma potrete serenamente passarci sopra: famiglia, amici e partner fanno corona intorno a voi, placando le vostre ansie. Una buona notizia! Il partner è in vena di coccole, perché non ricambiate? Allentate il controllo!

Cancro. 22/6 – 22/7

Galeotta l’atmosfera romantica evocata dalla Luna, da Mercurio e da Giove. Se per qualche ragione siete in debito di coccole, oggi riscuoterete con gli interessi. Tra le chiacchiere farete progetti con la dolce metà: due cuori, una capanna e un solido... conto in banca.

Leone. 23/7 – 23/8

A suscitare incomprensioni, rimescolando i vostri progetti e le vostre idee ci infila lo zampino la quadratura lunare a Plutone. Sonno disturbato da sogni. Per non incorrere in critiche, riformulate i programmi: non rimetterete in discussione una vostra creazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il pizzico di peperoncino, necessario al buon funzionamento della coppia, è garantito a fine mese dalla Luna in Scorpione. Effusioni vulcaniche. Nel lavoro avanzate serenamente le vostre richieste, contando sull’appoggio e la complicità di chi vi stima.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera tranquilla, che favorisce una routine ben organizzata nella quale profondere le vostre energie. Sarete soddisfatti dei risultati ottenuti. Liberi o no, l’avventura vi tenta e senza troppe complicazioni, potrete vivere incontri inconsueti.