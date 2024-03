Oroscopo Scorpione di oggi 5 marzo 2024 secondo Barbanera

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi su tutti i segni: Ariete , Toro , Gemelli , Cancro , Leone , Vergine , Bilancia , Scorpione , Sagittario , Capricorno , Acquario e Pesci .

L’orgoglio è sempre una debolezza, non cercate di spacciarlo per un punto di forza. Chi vi è accanto sa quanto soffrite, che senso ha fingere? Sfruttate le occasioni di confronto: l’irrequietezza che avvertite potrebbe sciogliersi come neve al sole.