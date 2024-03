Oroscopo di domani 12 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

È seccante quando qualcuno si arroga il diritto di darvi ordini: lasciatelo parlare, senza dargli troppo peso, e poi agite come pensate sia giusto fare. Dopo aver corso a perdifiato per giorni, un’ora di riposo è sacrosanta: staccare la spina vi farà bene.

Per pianificare meglio gli impegni e procedere più spediti, si rende necessaria un’attenta analisi degli aspetti finanziari: niente va lasciato al caso. A volte avete la sensazione di controllare gli eventi, ma attenti a non sopravvalutare le vostre capacità.

L’amore non vi sta regalando troppe soddisfazioni, ma con la Luna nel segno qualcosa può cambiare portandovi quantomeno nuove conoscenze. L’ennesima giornata di lavoro intenso: i carichi straordinari non vi spaventano, anzi sono una sfida.

Quello che fate vedere non è ciò che siete realmente: la tranquillità che appare da fuori cela un vulcano che brucia in profondità pronto a esplodere. Un sogno interrotto può lasciare l’amaro in bocca, ma voi siete pronti a ricominciare con il prossimo.

La fortuna assiste i commerci e gli scambi, oggi che la Luna è in Ariete: è uno di quei giorni in cui appare lecito aspettarsi fuochi di artificio. Venite sorpresi da un messaggio di una vecchia fiamma, evidentemente desiderosa di riallacciare i contatti.

Non abbiate vergogna nel presentare le vostre idee, anche se ritenete non siano perfette: mettendole in circolo, troveranno l’aiuto necessario. Con la Luna in quadratura al vostro cielo, l’entusiasmo rallenta e alcune situazioni si raffreddano.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Svegliarsi la mattina con l’eccitazione per un progetto da avviare è davvero il massimo. L’attenzione è focalizzata sul successo a lungo termine. Qualche cuore è a rischio: sarà il vostro, della persona che avete incontrato o magari di entrambi?

Sagittario. 23/11 – 21/12

La focosa Luna in Ariete detta il ritmo, velocissimo e frenetico come piace a voi: prendervela comoda non rientra nel vostro schema mentale. L’incontro con un ex ha dato il via a un ribollire interiore da analizzare con opportuna attenzione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Facile perdersi dietro a sogni di vacanze o di situazioni ideali, in cui non c’è spazio per la noia: sono i tipici trabocchetti della Luna in Ariete. L’avventura vi piace e la conquista fa parte di voi, ma ogni tanto vi piacerebbe anche essere scelti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il pensiero del ritorno a casa, dalla famiglia, vi dà la forza per stringere i denti e dare il massimo al lavoro, anche quando è davvero dura. Buon viso a cattivo gioco. Se siete stati incastrati in un turno extra, pretendete la giusta ricompensa.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’amore ha un posto importante nei vostri pensieri, ma le idee non sono ancora chiare: decidete se puntare su nuove esperienze o sull’“usato sicuro”. Divertitevi con chi amate, usando l’energia positiva per sciogliere le eventuali tensioni accumulate.