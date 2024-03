Oroscopo di oggi 18 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 18 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 18 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Che sia una giornata in discesa è pretendere troppo: è lunedì, innanzitutto, la Luna è in Cancro e si quadra a Mercurio. Ce n’è quanto basta per stare sulla difensiva. Un esame delle spese potrebbe suggerire qualche correzione allo stile di vita, per il vostro bene. Toro. 21/4 – 20/5 Opportunità per la creatività e la fantasia: gli aspetti pratici passano in secondo piano, è il momento di alzare l’asticella e puntare in alto. Mostrate di avere a cuore l’equilibrio della coppia. Il partner vi ringrazia e saprà come sdebitarsi. Gemelli. 21/5 – 21/6 Vi occorre qualche ora prima di riallineare la concentrazione agli impegni della nuova settimana. Non chiedete troppo, fate le cose con calma. Dimenticare e andare avanti è la scelta migliore. Che senso ha continuare a girare il coltello nella piaga?

Cancro. 22/6 – 22/7 Con la vostra Luna in armonia con Venere, Saturno e Giove, avrete a disposizione gli strumenti per valutare le situazioni che non vanno e cercare di migliorarle. Non trascurate i suggerimenti dei collaboratori: siete una squadra, fate tesoro delle loro intuizioni. Leone. 23/7 – 23/8 L’ambiente professionale è stimolante: per voi che vi alimentate di continue sollecitazioni, questa è una benedizione. Siate aperti al confronto. Le ombre si dileguano, torna l’armonia nei rapporti. In certe situazioni la dolcezza è fondamentale. Vergine. 24/8 – 22/9 Non lasciate che un banale imprevisto vi metta in imbarazzo: avete in voi la forza per reagire e trovare motivazioni anche in mezzo alle difficoltà. Alla carenza di forza fisica, rimediate con una ferrea abilità organizzativa, cavandovela alla grande. Bilancia. 23/9 – 22/10 L’ostilità della Luna pone all’ordine del giorno il dispiacere per una rottura sentimentale recente, nonché il disagio di ricostruire la quotidianità. Si sente puzza di bruciato: prima che la bomba esploda, spegnete la miccia e ricominciate a comunicare.