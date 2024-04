Oroscopo di oggi 15 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 15 aprile 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 15 aprile 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

A invitarvi alla cautela non sono soltanto i vostri cari, coloro che hanno a cuore il vostro benessere, anche le finanze reclamano maggiore prudenza. Non è il momento di fare castelli in aria, dovete valutare una proposta concreta: analizzate pro e contro.

Toro. 21/4 – 20/5

In genere non siete disposti a sgomitare per ottenere il primo posto, ma Marte, Giove e la Luna vi rendono protagonisti e vincenti sulla scena professionale. La fase favorisce la messa a punto di idee inerenti alla casa, all’educazione dei figli, ai viaggi e alle vacanze.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie, per far lievitare il livello delle entrate. Una vena di pigrizia che, vista in senso positivo, è una buona opportunità per tirare un po’ il fiato.