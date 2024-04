Oroscopo di oggi 29 aprile 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vita, non è il momento di favi prendere dalla pigrizia. La vita affettiva da oggi è sotto la protezione di Venere, uno stuolo di ammiratori è pronto per voi.

Naturale che vi sentiate in piena forma, con la Luna che lancia e riceve aspetti rassicuranti. Intraprendenza, combattività e capacità di giudizio. Ogni iniziativa condotta con competenza e decisione giungerà in porto, con risultati entusiasmanti.

Non rimandate un colloquio delicato con un familiare, aprite il vostro cuore, e vedrete che le soluzioni si troveranno in fretta. Vita sociale vivace, ma evitate assolutamente di mettervi in situazioni compromettenti e complicate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In sestile con Saturno, la Luna vi regala una marcia in più. Perfetta per affrontare con il partner questioni importanti da risolvere insieme. Avrete la possibilità di ampliare conoscenze e competenze e di concretizzare obiettivi gratificanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’elasticità mentale non vi fa certo difetto e renderà agevole lo svolgimento del lavoro, l’apprendimento di tecniche nuove e lo studio. Rapporti sociali vivacizzati da una comunicazione sciolta e da uno spirito brillante, ma occhio ai voltafaccia!

Capricorno. 22/12 – 20/1

A contrastare la quadratura della Luna a Mercurio che vi penalizza nel campo pratico, c’è per fortuna il suo sestile con Saturno, fautore di intuizioni da non sottovalutare. Da evitare acquisti costosi, ma di qualità inferiore alle aspettative. L’amore è dolce e piccante.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata adatta ad agire, per migliorare la situazione lavorativa e per conquistare lo spazio ottimale, valorizzando competenze e professionalità. Giocherete a carte scoperte su quesiti che avete tenuto in sospeso. Siate sereni e non cedete alle pressioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Al rientro ci arrivate a bordo di un bastimento carico di sorprese. Intuizioni da mettere a frutto, un amore nuovo, un feeling speciale con chi amate! La Luna sostiene con forza la vostra causa, assecondando i moti del cuore, ma mantenendo ferma la direzione.