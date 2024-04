Oroscopo di domani 18 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi domani 18 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 18 aprile 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Con la Luna in Leone, rafforzata dal corroborante apporto del Sole, la giornata è ideale per lo studio, le iniziative professionali e lo sport. Si prospetta piacevole e arricchita da incontri stimolanti: le vostre aspirazioni non verranno deluse. Toro. 21/4 – 20/5 Risveglio a scarso rendimento, offuscato da qualche tensione. Comincerete a carburare dal pomeriggio, quando potrete rilassarvi in famiglia o con gli amici. Finanze permettendo, premiate le attenzioni del partner organizzando un tête-à-tête romantico. Gemelli. 21/5 – 21/6 Il mattino ha l’oro in bocca sotto l’egida della Luna in Leone. I progetti di lavoro, le amicizie e l’amore procedono senza intoppi. Approfittatene! Parole incisive a cui fanno seguito azioni efficaci. Sicuri di voi stessi, riuscirete a mediare con diplomazia.

Cancro. 22/6 – 22/7 State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo. Leone. 23/7 – 23/8 Coraggio e passione non vi mancano, è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non lasciatevi bloccare da problemi banali. Progetti pronti al decollo s’involano nella direzione desiderata, nonostante dei piccoli imprevisti. Vergine. 24/8 – 22/9 L’attività procede spedita, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare mai la guardia e di applicarvi con attenzione costante a ogni faccenda. Chiarite una questione controversa, realizzate un’idea operando con il vostro naturale buonsenso. Bilancia. 23/9 – 22/10 Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è l’immagine pubblica. Siete in forma, intrecciate relazioni interessanti con persone che contano! Se allo specchio non vi piacete, affidatevi a estetisti esperti, faranno miracoli per la vostra autostima.