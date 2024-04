Oroscopo di oggi 26 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Mentre la primavera trionfa, nella vostra anima fioriscono nuovi ambiziosi progetti: è la fase ideale per gettarvisi con determinazione. Soffia un forte vento, portatore di conferme, che inseguivate da tempo: potete sperare in un po’ di serenità...

Toro. 21/4 – 20/5 La Luna è anonima, ma potete tranquillamente infischiarvene: famiglia, amici e partner fanno corona intorno a voi, placando le vostre ansie. Una buona notizia! Il partner è in vena di coccole, perché non ricambiate? Allentate il controllo!

Ariete. 21/3 – 20/4 Complice la Luna in Sagittario, siete l’immagine del dinamismo! Potete realizzare, svoltare, inaugurare o consolidare le posizioni raggiunte. L’amore per voi stessi cresce insieme a un potente desiderio di libertà. Umore e irrequietezza al top.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna dal Sagittario per voi tace. Avete ampio spazio, per vivere questo venerdì come e dove preferite. Alle terme, in viaggio o in totale relax. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: così potrete offrire ciò che siete veramente.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna allestisce per voi una corsia preferenziale, sia in senso letterale sia metaforico. Generosità, dinamismo e autostima al massimo livello. Giornata da fuoriclasse. L’ideale è spenderla in un bel viaggio che vi ricaricherà di entusiasmo e passione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con tutta probabilità, in casa di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità: prendete la palla al balzo e parlate! Buonumore e ambiente familiare collaborativo. Non sottovalutate le intuizioni che arrivano all’improvviso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Riponete la vostra fiducia negli amici più intimi. Bisogno di variare gli impegni, distogliere l’attenzione dalle solite faccende. Proposte audaci, ma esaltanti.