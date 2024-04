Oroscopo di oggi 27 aprile 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Saturno antagonista della Luna in Sagittario genera un clima incandescente nella vostra attività, offrendo agli interlocutori l’appiglio per rimproverarvi. L’umore instabile e i nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze di rivalità e incertezze.

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Sabato produttivo per il lavoro di routine, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in stand by.

La settimana si sta concludendo all’insegna della progettazione, sembra che i tempi siano maturi e presto avrete riscontri appaganti e concreti. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, lasciate senza indugio la strada vecchia per la nuova.

Cancro. 22/6 – 22/7

Momento proficuo per quanto riguarda la professione. Siete ambiziosi quanto basta e abbastanza scaltri, da non sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è scorrevole. Fase perfetta per fare pace con una situazione o una persona del passato.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole splende alto nel cielo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela nello sport. Non lasciatevi sfuggire un’occasione, per inoltrare le richieste che vi stanno maggiormente a cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata ricca di pene affettive. L’immaginazione potrebbe giocarvi un brutto scherzo, rientrate alla base e rimettete la logica al posto che le spetta. Una telefonata potrà confondervi alquanto le idee: cercate di non rimuginarci troppo sopra e aspettate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete tenuto in sospeso. Novità, notizie. Variate la dieta. Telefonate a un amico perso di vista da tempo, o escogitate un programma effervescente per la serata.