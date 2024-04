Oroscopo di oggi 28 aprile 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

La vita di relazione vi impegnerà più del solito. Dovreste curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Emozioni intense arricchiscono seppure disordinatamente il quotidiano. Datevi tempo per elaborarle.

Tutto può essere cambiato, soprattutto quello che non va. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente, naturale che facciate fatica a stargli dietro. La vostra attività registra un fermo, che può essere anche positivo in un’ottica di revisione generale.

Domenica fuori fase, in virtù di qualche complicazione. Soltanto mantenendo l’equilibrio e la lucidità, potrete valutare con chiarezza ogni situazione. Gli amici vi sostengono in questo periodo, non lasciate che le beghe pratiche sottraggano forza alle emozioni.

Sfruttate la giornata per lavorare, studiare o concedere tempo a voi stessi. In serata, con le pile scariche, avrete soltanto voglia di riposare. Con calma e pazienza potreste smantellare gli ostacoli pratici e le resistenze da parte dell’ambiente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In campo pratico potete concretizzare moltissimo e ottenere anche riscontri economici, ma è necessaria una riflessione sulle iniziative da prendere. Le problematiche affettive vanno risolte prima possibile: accettate l’evidenza e rimboccatevi... il cuore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venere lancia una fune di sicurezza alla vostra Luna, preziosa per mantenere al sicuro la barca, in attesa che la tempesta emotiva si plachi. Incontro con un ex? Cambiate prontamente strada, per non commettere di nuovo gli stessi errori.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le sfide professionali vi impegnano molto, ma siete protetti dalle stelle e da chi apprezza la vostra dedizione. Momento faticoso, ma vincente. Siete circondati di chiacchiere anche inutili, tirate dritto al vostro scopo. La felicità non è un’utopia.

Acquario. 21/1 – 19/2

La confusione in casa regna sovrana? Per fare ordine e disciplinare i vostri pensieri, avete bisogno di comunicare, confrontarvi con gli altri, scrivere. Un viaggio per scambiare impressioni ed esperienze. Muovendovi, vi caricherete di nuove energie.

Pesci. 20/2 – 20/3

I semi di primavera lavorano rimettendo in discussione il rapporto con la realtà pratica. Riguadagnate autostima e fiducia nelle vostre capacità. La vostra cassetta degli attrezzi contiene creatività, adattabilità, fortuna e buoni amici: fatene buon uso.