Oroscopo di domani 3 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 3 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 3 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Le carte migliori della vostra mano sono quelle relative ad affari e finanze. Al contrario, qualcosa potrebbe mancare sul piano della comunicazione. Di fronte a un imprevisto, esplode tutta la vostra ansia. Non ha senso piangervi addosso, reagite! Toro. 21/4 – 20/5

Dovreste ritagliarvi qualche ora per dedicarvi al partner, prima che le incombenze pratiche finiscano per assorbirvi e indebolire il rapporto. La Luna in Pesci in sestile a Venere vi permetterà di comprendere gli errori del passato poter rimediare. Gemelli. 21/5 – 21/6

Il transito della Luna in Pesci accende il vostro spirito fumantino: con il nervosismo a farla da padrone, questo venerdì sarà uno slalom fra i guai. La fantasia fa fatica a trasformarsi in espressioni concrete, restando bloccata nel mondo dei sogni.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’immagine che proiettate non è quella che vorreste? Oggi, con il trigono della Luna in Pesci, potrete rifarvi la facciata e rilanciarvi alla grande. Dopo un chiarimento, si ricostruisce il legame con un caro amico: sarà bellissimo riscoprirvi vicini. Leone. 23/7 – 23/8

Esperienze un po’ bizzarre hanno comunque il potere di movimentare la quotidianità. La noia è un grande nemico: ben vengano queste iniziative. Una piccola delusione professionale non basta ad abbattervi, avevate messo in conto qualche inciampo. Vergine. 24/8 – 22/9

Sarete in grado di combattere le sensazioni spiacevoli portate dalla Luna in opposizione, cercando conforto dove sapete di poterlo trovare. Un atteggiamento passivo aumenta l’insoddisfazione per ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. Bilancia. 23/9 – 22/10

Vivete momenti di euforia alternati ad altri di disagio, legati principalmente all’emotività. In pubblico o con gli estranei tendete a chiudervi. La grinta un po’ vi manca, ma l’intuito funziona piuttosto bene, perciò vi tenete a galla con mestiere.