Oroscopo di oggi 5 maggio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 5 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 5 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 In sestile a Plutone e congiunga a Marte, la Luna nel segno sguinzaglia tutto il vostro fascino, senza farvi mancare la lucidità e la forza. La vita affettiva regala grandi sensazioni, alcune delle quali oggi potrebbero virare al piccante... Toro. 21/4 – 20/5 Nell’eventualità di una gita fuoriporta, in questa prima domenica del mese, date un’occhiata ai livelli di olio e benzina per evitare sorprese. Idee in fermento: quel sogno inizia a prendere forma e a breve il ben noto cassetto non basterà più. Gemelli. 21/5 – 21/6 Messi a tacere i dubbi, grazie al bel sestile della Luna in Ariete, potete dedicarvi a incontri e iniziative stimolanti. Finanze in netta ripresa. Dovete trovare il modo di essere passionali senza eccedere con la gelosia: rischiate di rovinare tutto.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il transito della Luna in Ariete comporta un cambiamento di luce nei vostri occhi: tutt’a un tratto apparite scostanti, pur senza volerlo. Episodi poco chiari reclamano una spiegazione immediata, prima che il tarlo del dubbio vi consumi. Leone. 23/7 – 23/8 Che bellezza, la Luna in trigono! Come centometristi al via, aspettavate soltanto il colpo di pistola per scattare con uno sprint irresistibile. State scoprendo che anche senza certezze consolidate potete ottenere molto, se restate concentrati. Vergine. 24/8 – 22/9 L’insoddisfazione sul lavoro aumenta: dovreste usare originalità e inventiva per ribaltare la situazione e aggiustare ciò che si è rotto. Una verifica è necessaria, per fare il punto della situazione e stabilire se vale la pena continuare. Bilancia. 23/9 – 22/10 L’intesa di coppia esce ammaccata dal passaggio della Luna in Ariete: le divergenze in merito al ménage familiare sfociano in accuse reciproche. La quotidianità vi va sempre più stretta: la vostra voglia di evasione costruisce futili castelli in aria.