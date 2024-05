Oroscopo di domani 8 maggio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 8 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 8 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Non mostratevi timidi, questo atteggiamento così riservato non vi appartiene: tutti si aspettano da voi gesti eclatanti e pieni di coraggio. Può capitare di avvertire un piccolo disagio difficile da spiegare: magari la situazione non fa per voi. Toro. 21/4 – 20/5 Con tante ottime alleanze in atto, la Luna in congiunzione si fa artefice del vostro successo, in modo particolare nei casi ove occorre progettualità. Il sorriso splendente di un amico vi permetterà di superare un’incomprensione e di scherzarci su. Gemelli. 21/5 – 21/6 Potrebbe essere indicato, per mantenere la lucidità, ritagliarvi qualche ora libera e concedervi una pausa rilassante, con gli amici o il partner. A dare forza alle vostre decisioni sarà la convinzione con cui le esprimete, più del contenuto stesso.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il giudizio che emettete ha la capacità di ferire, ma anche di premiare, perciò non sottovalutatene le conseguenze sui vostri collaboratori. Sentirsi liberi di fare qualcosa non significa ignorare completamente il parere di parenti o esperti. Leone. 23/7 – 23/8 Servirà una bella dose di determinazione e di pazienza, per affrontare i contrattempi che la Luna in Toro porrà lungo il vostro cammino. Delle occasioni che avete lasciato passare non c’è più traccia: andavano colte quando era il momento. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna e i suoi fidati sodali portano notizie che vi mettono di buonumore. Queste situazioni speciali vanno celebrate in compagnia e in allegria. La serenità conquistata è evidente, tanto che chi vi è vicino ne è affascinato e ve ne domanda il segreto. Bilancia. 23/9 – 22/10 Se c’è qualcosa che covate dentro, è il momento di farlo uscire: oggi potete radunare familiari e amici e aprire il cuore, vi sentirete meglio. Iniziate a programmare le prossime vacanze, scandagliando la rete in cerca di offerte convenienti.