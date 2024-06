Oroscopo di domani 24 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 24 giugno 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Complici la Luna e Plutone, avrete in tasca una polvere magica per compiere prodigi. Bei sogni d’amore e di lavoro pronti per diventare realtà. Nati per vincere, avete le carte in regola per scalare le vette della vita e godervi dall’alto lo spettacolo.

Toro. 21/4 – 20/5

La curiosità è da alimentare, se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere. Saldo l’equilibrio emotivo, i piccoli imprevisti del quotidiano insegnano lezioni di cui fare tesoro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Confidare i fatti vostri a un amico saggio e disponibile all’ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto dentro di voi. Viaggio di lavoro con finale felice. Ritornerete con dei soldi in più e buone prospettive per il futuro.