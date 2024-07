Oroscopo di oggi 9 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La nottata non vi ha caricato a dovere? Nessun problema, perché oggi tutto scorrerà in maniera fluida senza troppo sforzo da parte vostra. Approfittate per prendere in questi giorni un appuntamento per i controlli annuali di routine.

Il timore di non essere stati sufficientemente apprezzati nel lavoro svolto vi metterà di malumore, tanto da non aver voglia di verificarlo. La vostra naturale fantasia spesso vi fa volare lontano, ma l’atterraggio diventa scomodo.

Vincete la pigrizia che avete e dedicate tempo e cura al vostro benessere. Una buona passeggiata all’aria aperta non può farvi che bene. Siete troppo introversi e riservati, provate ad agire istintivamente e con più fiducia in voi stessi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un malumore diffuso vi disturberà per tutto il giorno. Non avrete voglia di comunicare, sarete silenziosi e raccolti in voi stessi. Passerà in fretta. Sapete di essere dei grandi strateghi, per questo spesso c’è chi si rivolge a voi per consigli.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sentite il bisogno di attivare le vostre energie fisiche, fate moto all’aperto al risveglio e inizierete la mattina con il passo giusto. Il vostro senso pratico vi spinge a cercare una nuova opportunità di guadagno, e la troverete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il vostro segno è governato da due pianeti importanti, Saturno e Urano. Il primo vi rende autonomi e il secondo vi infonde l’autostima. Avrete il successo sperato sotto il profilo economico e questo, per voi, è il traguardo a cui mirate.

Acquario. 21/1 – 19/2

È appena cominciata una settimana pesante, perché già pensate a come organizzare il weekend, siete deconcentrati e svogliati. Tenete duro! Un imprevisto potrebbe cambiare il corso della giornata, ma con abilità riuscirete a risolvere tutto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un vago senso di noia e di irrequietezza senza motivo vi disturba, fate una scelta coraggiosa prendendovi una pausa di riposo e di evasione. Aspettate di raggiungere un equilibrio interiore che non arriva? Compensate inseguendo le novità.