Oroscopo di oggi 28 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Verrete a conoscenza di giudizi sul vostro conto che sono poco piacevoli, scoprirete però che la fonte da cui vengono non è attendibile. La strada delle amicizie è sempre aperta a tutti per voi, ma dovete imparare a giudicare bene.

Toro. 21/4 – 20/5 Il Sole in quadratura alla Luna rappresenta una sfida. Se ci sono questioni che non avete affrontato nel passato, fatevi forza, è questo il momento. Sarete decisamente carichi e motivati: questo stato potrebbe portarvi ad avere reazioni eccessive.

Ariete. 21/3 – 20/4 Tira aria di conquista, vi sentirete affascinanti come non mai. Gli astri vi promettono un’estate carica di magnetismo, cavalcate l’onda! C’è chi prova del risentimento nei vostri confronti, ma la vostra saggezza supera l’orgoglio.

Cancro. 22/6 – 22/7

La stanchezza del mattino tende a sparire con le ore, ma è necessario prendervi cura di voi con integratori naturali, per una ricarica di energia. La prova che dovrete superare sarà molto più semplice del previsto. Siate fiduciosi e positivi.

Leone. 23/7 – 23/8

In famiglia si richiede la vostra presenza. Dedicate del tempo a chi crede in voi e desidera condividere questioni piuttosto delicate. È un buon momento di collaborazione con i colleghi, con rapporti sereni per chi lavora in team.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna in trigono ma calante: avvertirete le energie in calo e, contrariamente al solito, vi sentirete meno stimolati nel compiere il vostro dovere. Tenere sempre alta la percezione delle vostre capacità vi costa, in questa fase, molta fatica.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi troverete di fronte a un bivio importante. Dovrete fare delle scelte che coinvolgeranno anche altre persone, ma avrete modo di riflettere. Un impegno di famiglia vi occuperà del tempo per organizzare al meglio e non deludere le aspettative.