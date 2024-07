Oroscopo di oggi 12 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Oggi tutto sembra essere in linea con le vostre aspettative: energici e concreti, la fantasia che vi caratterizza costituirà un ottimo stimolo. Non vi innervosite, se i programmi subiranno cambiamenti. Accettate gli eventi con filosofia.

Bilancia. 23/9 – 22/10 Luna in Bilancia: gli ostacoli, che sono stati elementi di disturbo, sono superati. Lanciatevi verso nuovi traguardi con grande entusiasmo. Se state vivendo una relazione, questo è il tempo giusto per costruire. Passione al massimo.

Vergine. 24/8 – 22/9 Ci sarà chi tenterà di mettervi in crisi, facendovi dubitare delle vostre certezze: sarà un momento difficile, ma dimostrerete di esserne all’altezza. Ottima salute per voi, rigorosi e attenti come siete nel lavoro, così per il vostro benessere.

Leone. 23/7 – 23/8 La Luna in sestile con Venere vi darà una forte carica di fascino personale, vi renderà simpatici e attraenti, sarete dei leader in ogni occasione. Forti dei vostri successi in ambito professionale, sarete spinti a perseguire con grinta nuove mete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Venerdì pieno di impegni anche non previsti, sarete totalmente concentrati per non dimenticare nulla. Fate attenzione nel guidare! Per voi single sono in arrivo nuove opportunità che vi daranno lo stimolo a rimettervi in pista.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La grande disponibilità che avete nei confronti del prossimo e l’empatia che suscitate vi fanno diventare popolari tra gli amici e i conoscenti. Siete pronti per un amore degno di essere vissuto con sincerità e dedizione. Fate spazio nel cuore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La puntigliosità e l’orgoglio non vi aiuteranno nel cercare di risolvere una questione a cui tenete. Provate ad essere più morbidi e tolleranti. Mirate a uno stile di vita agiato, per questo la vostra economia deve sempre essere al sicuro.

Acquario. 21/1 – 19/2

È giunta l’ora di dire ciò che pensate con schiettezza. Covare del rancore non è una buona soluzione. Potreste pentirvene amaramente. Se siete in coppia, dovrete solo esprimere maggiore affettività per avere un riscontro positivo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se non siete più soddisfatti della solita vita, è arrivato il momento di rompere con le consuetudini e creare novità che siano stimolanti. Vivete una crescita personale alla scoperta di fattori psicologicamente importanti ed eccitanti.