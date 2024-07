Oroscopo di oggi 24 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 24 luglio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 24 luglio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Non potrete rifiutare la proposta che verrà da un caro amico. Dopotutto siete estremamente socievoli, la compagnia per voi è essenziale. Alleggerite il peso di questo caldo mercoledì d’estate, programmando un weekend divertente. Toro. 21/4 – 20/5

Un invito allettante e inaspettato riuscirà ad allietare l’atmosfera. Concedetevi tutto il tempo per organizzarvi senza ripensamenti. Controllate le scadenze dei documenti personali per non incorrere in sgraditi inconvenienti. Gemelli. 21/5 – 21/6

La sicurezza in voi stessi deve essere dosata con attenzione per non rischiare di sconfinare nell’arroganza. La giornata scorre positiva. Diverbi e gelosie surriscaldano il rapporto di coppia. Sappiate controllare le reazioni d’impulso. Cancro. 22/6 – 22/7

Vincete la reticenza e accettate l’offerta che vi verrà fatta. Riflettete sul valore delle occasioni che a volte aprono la porta alle novità. La promessa di un viaggio si affaccia nell’ordine della solita routine. Preparate la valigia!

Leone. 23/7 – 23/8

Siete persone che non negano un aiuto, neanche se vi viene chiesto da chi non gode della vostra amicizia. Agite di testa e non solo d’istinto. La vostra attività vi assorbe molto e vi prende gran parte del tempo, ma vi darà ottimi risultati. Vergine. 24/8 – 22/9

Attenzione e cura per l’ordine e la pulizia quasi ossessive vi rendono oggetto di ironia da parte degli amici, ma non della vostra famiglia. Potete rallentare il ritmo di lavoro, si avvicina la fine del mese e i vostri compiti sono a buon punto. Bilancia. 23/9 – 22/10

Il denaro per voi non è un problema, producete guadagni soddisfacenti proporzionati alla qualità e all’intensità dell’impegno profuso. La vostra rete di amicizie è talmente vasta e voi così benvoluti da non avvertire mai la solitudine. Scorpione. 23/10 – 22/11

La vostra mente riflessiva e pianificatrice è sempre pronta nei momenti di emergenza, riuscirete a superare un inconveniente con astuzia. Vi trovate a vivere due aspetti del vostro carattere che entrano in contrasto: generosità ed egoismo.