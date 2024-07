Oroscopo di domani 26 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Riceverete un invito che non è di vostro gradimento, ma non declinatelo. Le occasioni che arrivano senza preavviso possono essere proficue. Si prospetta per voi un piacevole weekend di svago, in completa sintonia con le persone più care.

Avrete un momento d’insicurezza nelle decisioni da prendere: niente paura, quelli che vi conoscono bene non dubiteranno di voi. La strada che state percorrendo in amore vi porterà verso una svolta per cui non siete pronti. Cautela!

Se vi sentite responsabili di un errore, non fatene una tragedia. Siete precisi e troverete di certo una buona scappatoia per uscirne illesi. Si avvicina la fine di luglio, e sarete soddisfatti del vostro bilancio in quasi tutti i campi.

Il Sole in sestile a Marte favorisce le vostre capacità ed energie, sotto il profilo lavorativo e fisico, quindi della salute. Sinergia con gli altri ottima. Un invito inaspettato si fa spazio nella routine quotidiana, approfittatene per distrarvi e riposare.

Le vacanze estive portano gioia e riposo, ma i vostri conti potrebbero non tornare esattamente come avevate sospettato, limitate gli extra. Il desiderio di una storia romantica e perfetta vi rendono troppo critici e severi con chi amate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dovete recuperare alcune cose che avete tralasciato perché meno importanti, ma che si sono accumulate. Coraggio, non rimandate ancora! Vi cercherà una persona per una consulenza, a cui siete stati raccomandati per la vostra serietà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dinamici come sempre, vi prodigate per tutti. Cercherete nella prima parte della giornata di risolvere le cose urgenti o che vi pesano di più. Avete un impegno economico che incide sulle spese generali, ma un’entrata di denaro sarà di aiuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I trigoni di Urano e Mercurio stimolano i vostri interessi e l’attività mentale. È il momento giusto per uno scambio costruttivo. Se siete in procinto di partire, non sarà solo per diletto, ma per una nuova esperienza di vita.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le opposizioni del Sole e di Venere vi porteranno ad affrontare le relazioni. Ciò che è solido resterà, ma quello che non funziona dovrà cambiare. Un buon weekend è quello che ci vuole per buttare, anche per poco, pensieri e stanchezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se siete in attesa di una entrata di denaro, che sia un compenso, una restituzione o un’inattesa vincita, non dovrete aspettare ancora per molto. Vi state occupando di una cosa di vostro interesse e ciò potrebbe penalizzare altri impegni.