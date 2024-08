Oroscopo di domani 15 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 15 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 15 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna e il Sole creano nel vostro cielo un triangolo entusiasmante che vi rende protagonisti. Siete pronti per un’avventura, un viaggio coraggioso. L’ambizione ce l’avete impressa nel DNA. È ora di accantonare l’incertezza e di puntare dritti alla meta. Toro. 21/4 – 20/5 Se la vita domestica è appesantita da una strana confusione, è il momento di disciplinare pensieri e spazi, gettando via ciò che non serve più. In primo piano c’è il settore professionale: una pausa vi consentirà di recuperare il controllo della situazione. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna in Sagittario agisce come una zanzara fastidiosa: il “prurito” può essere alleviato con i giusti antidoti, ovvero fiducia e concentrazione. Pensare a una persona non fa sì che il telefono squilli da solo: se ci tenete, fate voi il primo passo!

Cancro. 22/6 – 22/7 Approfittate della festa per rassettare la casa, solaio e cantina inclusi, preparare conserve di frutta e verdura o per una gita romantica. La persona a cui pensate chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di fiducia in più sareste più sereni. Leone. 23/7 – 23/8 Sostenuta dal Sole e da Mercurio, la Luna vi regala un Ferragosto all’insegna della vivacità. Clima sereno e stimolante ovunque voi siate. La giornata si preannuncia molto “calda”: il cielo è dalla vostra, e accenderà il cuore e il desiderio. Vergine. 24/8 – 22/9 Tutto può essere trasformato, se non è all’altezza delle aspettative. Non date retta a chi vi dice che non c’è tempo o che è fatica sprecata. L’umore è un’altalena che oscilla e fa girare la testa. Piccole grane quotidiane che innervosiscono. Bilancia. 23/9 – 22/10 Avete pianificato tutto con largo anticipo per non venire colti alla sprovvista e fare bella figura. Consigliato un ultimo controllo prima di dare il via. Con la testa fra le nuvole, è facile commettere qualche errore, ma l’amore riempie i vostri pensieri...