Oroscopo di oggi 27 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 27 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Giornata tranquilla, lontano dal traffico esteriore e interiore: un positivo entusiasmo vi permette di riscoprire il piacere della compagnia. Le cose si rischiarano sul fronte affettivo. La comunicazione diretta è certamente la più efficace. Toro. 21/4 – 20/5 L’eventuale rientro dalle ferie porta brio e aria nuova: grande protagonista l’amore. Ci saranno facce nuove che sapranno accendere la vostra curiosità. Non siate troppo esigenti con voi stessi: i risultati più rapidi non possono essere ottimi e viceversa. Gemelli. 21/5 – 21/6 Giornata contraddittoria, fra Mercurio e Giove che sfilano per voi parati a festa, mentre Saturno vi mette in riga con il suo duro realismo. Qualche bella sorpresa vi viene portata dagli amici, ma con la gerarchia i conti ancora non tornano.

Cancro. 22/6 – 22/7 Dalla carriera alle finanze, tutto sembra aggrovigliato nel caos: in realtà basta aprire il cuore con un’anima a voi affine, per sentire che tutto andrà bene. Siete una forza, sotto quella corazza di timidezza: la creatività e l’intelligenza non vi mancano di certo. Leone. 23/7 – 23/8 Martedì di fuoco e fiamme, grazie alla Luna e Marte in combutta con Mercurio: la comunicazione riceve una gran spinta e sblocca questioni stagnanti. Lievi incomprensioni in famiglia si possono risolvere partendo da una parola gentile, un abbraccio. Vergine. 24/8 – 22/9 Alcune novità generano un certo fermento nell’animo. In bilico tra speranza e apprensione, prima di fasciarvi la testa, attendetene gli sviluppi. Con l’esempio e non con le parole, metterete in riga chi dimostra di non conoscere il senso di responsabilità. Bilancia. 23/9 – 22/10 Atmosfera più che positiva sotto lo sguardo della Luna in Gemelli. Una passeggiata in mezzo alla natura è una coccola che dovete regalarvi. La vita di coppia avanzerà giorno dopo giorno, fortificandovi, se vi butterete alle spalle le difficoltà.