Oroscopo di oggi 1 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Concedervi una pausa sarebbe folle, in questa fase in cui la Luna e Giove combattono al vostro fianco: fate ordine e pianificate nuove iniziative. Serata splendida per la coppia: se il tempo lo permette, uscite a piedi e cenate in un locale all’aperto.

Che peccato, se il vostro appuntamento romantico andasse in fumo per uno stupido contrattempo! Con la Luna in quadratura, non lo si può escludere. Prendete di petto la... salute e tutti i discorsi ad essa collegati: è ora di metterci la testa e l’impegno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ogni progetto è una nave che entra in porto, scaricando carichi di soddisfazioni. Un conoscente dall’estero suggerirà la soluzione a un problema. L’umore è alto, grazie a una passione culturale che avete scoperto di recente e che vi entusiasma.

Leone. 23/7 – 23/8

Fermate l’inesauribile desiderio di novità e godetevi la domenica: la Luna nel segno e molti pianeti vi invitano a respirare, ad apprezzare ciò che avete. Un’eventuale nuvola passeggera non deve turbarvi: specie in famiglia, il rispetto è solido e reciproco.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fase decisamente poco movimentata, in cui spiccate per affidabilità, ma non per idee innovative: non tutti i giorni è possibile fare la rivoluzione. Per arricchire le capacità seduttive, vi scoprirete a studiare gesti e pose di chi è più esperto di voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sul lavoro restate fuori da problematiche che non vi riguardano direttamente: un giudizio, anche in buona fede, potrebbe essere mal recepito. Dovreste provare a far sentire maggiormente la vostra voce, mettendo da parte l’eccessiva diplomazia.