Oroscopo di oggi 3 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Anche se il transito della Luna in trigono a Giove è breve, vi concede comunque la gioia di un benessere profondo e un grande slancio altruistico. La sensibilità d’animo verso il prossimo sarà favorevole per ciò che riguarda il profilo economico.

Oroscopo di oggi 3 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Il clima emozionale, che vedrà la Luna in congiunzione con Mercurio, può causare instabilità di pensiero, ma sarete in grado di gestirla. Il vostro fascino irresistibile accenderà di passione nuove relazioni, ma anche quelle già esistenti.

Il desiderio di ordine e regola vi porta ad essere inderogabilmente fermi nelle vostre posizioni, valutate con più elasticità le situazioni. Le finanze viaggiano per voi sulla linea della tranquillità acquisita e con dei miglioramenti in più.

Le vostre intuizioni saranno propizie, le incertezze spazzate via da una bella carica positiva e potrete osare rendendo i sogni una realtà oggettiva. In campo lavorativo accettare una sfida non dovrà farvi agire con una rischiosa provocazione.

L’istinto di fantasticare che vi domina sarà mitigato dalla presenza di Saturno, capace di farvi atterrare su un terreno più concreto e logico. Con altri Cancro e Pesci potrete trovare affinità e complicità per un probabile rapporto futuro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il vostro pragmatismo a volte non vi permette di vedere le situazioni sotto una diversa luce, cercate di dare valore anche alle piccole cose. Il senso degli affari non vi manca, ma attenti perché non sempre la fortuna bussa alla porta giusta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per voi del segno, un’alternanza di stati d’animo potrà provocare alti e bassi emotivi e dubbi nelle scelte: stabilite le priorità e non trascuratele. Un leggero calo economico, dovuto al periodo passato, ha indebolito il vostro standard abituale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Marte, pianeta dei conflitti e delle divergenze, vi vede impegnati nella risoluzione di questioni familiari, dove la diplomazia è fondamentale. Il Sole e Mercurio dispettosi tentano di creare difficoltà, ma vista la vostra tenacia, con poco esito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dare un ordine alle spese e fare delle rinunce è d’obbligo, nel momento in cui dovesse mancare, temporaneamente, un’entrata di denaro. Potrete salire sul palcoscenico e sentirvi al centro dell’attenzione, servirà a rafforzare l’autostima.

Pesci. 20/2 – 20/3

Stimoli divergenti dovuti all’influenza di due pianeti porteranno equilibrio. Se sarete in grado di bilanciarli, riuscirete a gestire le sfide. Estro, immaginazione e intuito vi guideranno in direzione di ciò che avete in mente da tempo.