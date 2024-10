Oroscopo di oggi 16 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 16 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 16 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Crescono interessi che si distaccano da ciò che fa parte del vostro mondo, potreste sentire il desiderio di approfondire argomenti sconosciuti. Passerete una parte del tempo libero alla ricerca di materiale utile per i vostri ultimi interessi. Toro. 21/4 – 20/5 Se non trovate l’accordo in cui speravate in una faccenda lavorativa, parlatene con un familiare per vedere la cosa nella giusta prospettiva. Immaginate intorno a voi uno spazio aperto dove poter osare con progetti e sogni che vi negate. Gemelli. 21/5 – 21/6 La vostra posizione professionale è di esempio per chi è ambizioso e vuole fare grandi passi nella carriera, condividete le vostre esperienze. La giornata nasce sotto una buona stella sapendone cogliere l’offerta, vi sentirete sereni e positivi.

Cancro. 22/6 – 22/7 I preziosi trigoni di Mercurio e di Venere vi daranno una grande spinta percettiva nonché creativa, sia nel lavoro sia nella sfera privata. Potrete parlare sinceramente con chi amate, mostrando ciò che non va per migliorare il legame. Leone. 23/7 – 23/8 Siete in un periodo in cui potreste fare scelte lucide, ma spesso le critiche e i giudizi vi condizionano. Non mettete in dubbio le certezze. Spesso siete portati a fare proprio il contrario di ciò che vi viene chiesto, non siate puntigliosi. Vergine. 24/8 – 22/9 All’apparenza l’atmosfera non sembra radiosa, ma vi accorgerete, con un po’ di fantasia e di lungimiranza, che tutto può cambiare in meglio. L’impegno e la serietà con cui porterete a termine un lavoro vi farà sentire profondamente appagati. Bilancia. 23/9 – 22/10 Quello per cui state adoperandovi attivamente prende forma, e questo provocherà in voi una grande soddisfazione anche dal punto di vista finanziario. Suscitate invidia da parte di chi non conosce bene le vostre qualità, ma vi riconosce le capacità.