Oroscopo di oggi 17 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 17 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Il transito del Sole in opposizione alla Luna potrebbe portare problemi con le persone del sesso opposto, nel lavoro come in amore. Dovrete canalizzare attenzione e concentrazione nel lavoro per essere certi di non commettere errori. Toro. 21/4 – 20/5 Solidi e affidabili in modo proverbiale, potreste trovarvi oggi in situazioni tali da sentire vacillare sia la pazienza sia la gestione della rabbia. Sentirete un accumulo di stanchezza fisica unito a stress mentale, servirà risparmio energetico. Gemelli. 21/5 – 21/6 Già da mesi nel vostro cielo alberga Giove che, come pianeta della fortuna, si esprimerà al meglio per farvi sentire coraggiosi e vincenti. Avete tante conoscenze e altrettanti amici, ma dovrete coltivare con cura solo quelli più importanti.

Cancro. 22/6 – 22/7 Proiettando all’esterno le insicurezze, rischiate di vivere questa giornata con un carico di tensione eccessivo. Affrontate gli eventi con cautela. Un’occasione di svago e spensieratezza vi darà luce nel momento giusto con la persona giusta. Leone. 23/7 – 23/8 Lo stato mentale è positivo e questo sarà alla base del successo. Avrete le stelle dalla vostra parte, grazie a un buon disegno di pianeti. In questo giovedì quasi tutto ciò che vorrete sarà realizzabile, ma restate con i piedi per terra. Vergine. 24/8 – 22/9 Sarete accompagnati da buone intuizioni sotto il profilo professionale. Per merito di questa lucidità, andrà a buon fine ciò su cui vi siete prodigati. Avete apprezzato la vita da single, ma inizia a nascere l’esigenza di provare un sentimento forte. Bilancia. 23/9 – 22/10 Vi sentirete stimolati, nel lavoro, per dare prova non solo delle vostre capacità, ma anche per dimostrare a voi stessi che l’audacia premia. In amore non dovrete faticare per ottenere ciò che desiderate, il risultato è nelle vostre mani.