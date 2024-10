Oroscopo di domani 24 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 24 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 24 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Sfruttate la posizione retrograda di Giove per difendervi dalle avversità, quello che non funziona ora si realizzerà presto senza alcuno sforzo. L’impossibile diventerà possibile, e quello in cui avete speso energie sarà a portata di mano. Toro. 21/4 – 20/5 Non credete ciecamente a tutto ciò che vi viene raccontato, il vostro carattere vi porterebbe dalla parte del torto per una presa di posizione. L’amore chiama, se fosse nuovo o passato non importa, siate pronti ad ascoltare cosa ha da dire. Gemelli. 21/5 – 21/6 Potreste sentirvi ansiosi a causa di malesseri fisici, e già sapete che sono cose di poco conto, ma che incidono sull’umore. Provate a fare yoga. Un fresco conoscente si rivolge a voi in qualità di amico, ma lo fa soltanto per opportunismo.

Cancro. 22/6 – 22/7 Ancora per tutto il mese, Marte nel vostro cielo, insieme a Saturno, vi aiuterà nel prendere con determinazione alcune iniziative importanti. Mettete ordine nel vostro cuore ballerino, che ancora non sembra essere pronto per il gran salto. Leone. 23/7 – 23/8 Le stelle vorrebbero vedervi belli, forti e grintosi, ma pesa su di voi un cerchio che non è stato ancora chiuso. Ponete un limite e agite. Affari niente male e state spingendo per migliorarli. Vi contraddistingue la grande professionalità. Vergine. 24/8 – 22/9 La forma fisica è davvero splendida, mantenete questa condizione con un’alimentazione corretta e buon fitness. Attivate autocura e abitudini salutari. Avrete l’impressione che un’opportunità vi sfugga dalle mani, in questo caso pensate che sarà un bene. Bilancia. 23/9 – 22/10 La buona sorte è dalla vostra parte, sembrerebbe che non manchi poi molto per essere felici, compreso un certo livello economico e belle notizie. Un incontro imprevedibile, per chi è solo, potrebbe accendere la miccia di una passione duratura.