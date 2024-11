Oroscopo di domani 4 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Dedicatevi al vostro benessere. Cercate la serenità in ciò che vi fa stare bene. Prendete una penna in mano e iniziate a scrivere un diario. Umore instabile e nervi a fior di pelle, causa disaccordi con un superiore. Giocate la carta della diplomazia.

Lunedì che scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze, ispirazioni improvvise. Risentite persone che non vedete da tempo. Un viaggio lontano potrebbe trasformare in positivo la vostra vita. Argomenti pratici e convincenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete un po’ agitati: potreste perdere il bandolo della matassa. Provate a fare una cosa alla volta e non innervositevi, se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.

Leone. 23/7 – 23/8

Puntate sempre più in alto! Si profilano svolte importanti per la carriera, ma non accontentatevi di un cambiamento qualunque: è ora di osare. Siete al centro dell’attenzione e non passate inosservati, sarà per questo che potreste... innamorarvi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Superlavoro in vista! Opportunità di trasformazione professionale e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenterà l’efficienza. Coraggio! È un black-out temporaneo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Serenità e ottimismo vi accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione, sull’onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Vi sentite bene, siete in forma e per di più possedete un fascino decisamente più intenso del solito.