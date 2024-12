Oroscopo di domani 23 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 23 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 23 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Lunedì piuttosto faticoso sul fronte emotivo: la Luna in Bilancia vi spinge alla polemica, a cercare un pretesto per litigare a tutti i costi. Fare buon viso a cattivo gioco non sempre aiuta nei rapporti interpersonali: calatevi la maschera! Toro. 21/4 – 20/5

Ultimo giorno di lavoro per molti di voi. Da domani parte il lungo ponte delle festività: chiudete le pratiche in sospeso, smaltite gli arretrati. Periodo di bilanci per gli affari di cuore: le conclusioni sono piuttosto positive e incoraggianti. Gemelli. 21/5 – 21/6

Complice il trigono lunare, avete la sensazione di poter mettere in pratica tutto ciò che pensate. La situazione si va pian piano definendo. Grazie alla rapidità d’azione e alla tenacia, riuscite a piazzarvi sempre nelle posizioni che contano.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in quadrato offusca la vostra razionalità: apparite caotici nei sentimenti e nelle emozioni. Gli altri capiscono, ma vi evitano. Un inciampo proprio negli ultimi metri mette a repentaglio la riuscita di un progetto a cui tenete molto. Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in Bilancia, potreste superare felicemente un momento di cedimento, dettato dallo stress e dall’ingombrante senso del dovere. La spontaneità sarà il lasciapassare nei rapporti sociali: nuovi incontri che favoriscono amicizie. Vergine. 24/8 – 22/9

Sarebbe bello, se chi vi circonda capisse e favorisse il vostro bisogno di ordine! Molto spesso provate a imporlo agli altri, ma senza risultato. La testardaggine potrebbe precludervi la possibilità di valutare a fondo una proposta per espandervi. Bilancia. 23/9 – 22/10

Malgrado le ferie imminenti, il lavoro resta la vostra croce e delizia. Giove in Gemelli e poi la Luna nel segno, in sestile a Marte e Mercurio, vi sostengono. Prendete in esame un eventuale trasferimento, se funzionale alla sopravvivenza della vostra storia.