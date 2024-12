Oroscopo di domani 24 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 24 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 24 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Un sentimento di nostalgia verso una storia passata vi spinge a prendere tempo nella fase iniziale di una frequentazione: siate sempre sinceri. L’opposizione della Luna rischia di gettarvi nello sconforto: provate a dissimulare, ma non è facile. Toro. 21/4 – 20/5 Giornata ideale per mettere ordine in casa e nella testa. Se siete in ferie, approfittatene per dedicare del tempo a voi stessi in modo proficuo. Figli grandi che pretendono, figli piccoli che richiedono... quando riuscirete ad avere un po’ di libertà? Gemelli. 21/5 – 21/6 Porterete a termine tutte le commissioni che il periodo impone: ultimi regali e gli ingredienti necessari per realizzare un menu da chef stellati. La Luna in Bilancia vi regala soddisfazioni in ambito familiare: avvertirete il calore dei vostri affetti.

Cancro. 22/6 – 22/7 Avvertite la sensazione che il cielo vi remi contro: le conseguenze della quadratura della Luna purtroppo si fanno sentire con prepotenza. Siete malinconici: cercate di dare una svolta, grazie all’ottimismo innato e all’appoggio degli amici. Leone. 23/7 – 23/8 Complice la Luna in Bilancia, entrerete in una fase positiva: mattinata ancora occupata dagli ultimi impegni, serata all’insegna degli affetti. Frenetica attesa della mezzanotte: non è solo per aprire i regali, ma per proiettarvi verso una rinascita. Vergine. 24/8 – 22/9 Spesso vi chiedete come certi ex abbiano il potere di ricomparire nella vostra vita, proprio nei momenti meno opportuni: oggi è uno di questi. Nonostante la vostra abituale oculatezza negli acquisti, sarete vittime dell’ansia per l’ultimo regalo. Bilancia. 23/9 – 22/10 L’atmosfera si dimostra amichevole, con i trigoni della Luna nel segno a Giove e Venere: siete a vostro agio nei numerosi impegni in agenda. La routine della Vigilia vi gratifica: colazione in famiglia, pomeriggio in cucina e serata fra amici.