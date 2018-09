Manovra, Salvini promette: “Faremo pagare meno tasse agli italiani”

Meno tasse, riforma delle pensioni e lavoro per i giovani. Sono questi gli ingredienti del vicepremier Matteo Salvini in vista dell’approvazione della prossima manovra: ”Stiamo lavorando a una manovra economica per far pagare meno tasse agli italiani già dall'anno prossimo e poi per mettere mano alla legge Fornero, creando spazi di lavoro per tanti giovani”, ha detto oggi nella Fiera del Levante di Bari. “Le partite Iva sono quelle da cui partiremo per l'abbassamento delle tasse”.

“Sicuramente reddito di cittadinanza, flat tax e Fornero fanno parte del Dna di questo governo, non parlarne significherebbe tradire il mandato degli elettori. Ma lo faremo con responsabilità e in modo franco e schietto”, ha poi aggiunto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti.

Le risorse per le riforme? "Saranno ragionevolmente e presumibilmente suddivise tra i diversi capitoli di spesa", ha dichiarato.

