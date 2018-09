Milleproroghe, alla Camera passa la fiducia tra le polemiche

Con 329 voti a favore passa alla Camera, tra le polemiche, la fiducia sul decreto legge Milleproroghe. I voti contrari sono stati 220 e quattro le astensioni. Il governo ha posto la questione di fiducia sul testo dopo le forti tensioni legate a diverse questioni, tra cui i nodi vaccini e periferie. Ora il documento passerà al vaglio di Palazzo Madama.

"Il gruppo di Fratelli d'Italia ritiene che non sussistano le condizioni giuridiche per la partecipazione al voto di fiducia richiesto dal governo. Come dichiarato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, l'autorizzazione a richiedere il voto di fiducia è avvenuta il giorno 24 luglio su di un testo inesistente e che risulta promulgato solo il giorno successivo. Alla luce di questi fatti, ritenendo la procedura indicata censurabile sotto più profili, il gruppo di Fdi ha deciso di non partecipare al voto di fiducia per non avallare e sanare un atto illegittimo. Appare infine sconcertante, che proprio quei gruppi parlamentari che assieme a noi hanno contestato la procedura seguita dal governo, in particolare si pensi al Pd, improvvisamente si siano convertiti ad una posizione ben piu' genuflessa decidendo di partecipare alla votazione". Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente e il vicepresidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti.