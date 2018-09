Per la manovra "assedio" a Tria, la Lega: "Se non ci sta lo cambiamo". Di Maio: "Non tiriamo a campare"

"Se Tria non è più nel progetto, troveremo un altro Ministro dell'Economia": Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ospite di Agorà, Rai Tre, commentando la manovra finanziaria.

"Il CdM è oggi per quanto mi riguarda", e non ci sono "rinvii" sul Def. Così il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles. "Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'economia Giovanni Tria, ha aggiunto Di Maio. "Sarà una manovra del popolo coraggiosa", dove "non ci si impicca a un numero o un altro".

“Quel che non vogliamo fare è scrivere nel Def cose non vere” a differenza del passato quando “si dava un obiettivo nel Def e poi alla fine il deficit era più alto”, ha sottolineato il vicpremier da Bruxelles.

"È inutile tirare a campare come governo, io non sono uno di quelli che porterà questo governo a tirare a campare" perché "o si fanno le cose o non ne vale proprio la pena", ha aggiunto. "Avremo modo di interloquire, a me non preoccupa Bruxelles, se lo dovrà fare la Francia lo faremo anche noi", ha affermato Di Maio parlando della manovra.

© Riproduzione riservata